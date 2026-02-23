Alberto Busnari: “Abbadini ottimo ginnasta, è completo. L’Italia sta lavorando bene verso Los Angeles”

Alberto Busnari è intervenuto come ospite nell’ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. La leggenda azzurra del cavallo con maniglie, specialità che lo ha visto collezionare ben 18 titoli italiani nell’arco della sua carriera, riveste adesso il ruolo di allenatore e segue da vicino la crescita del forte ginnasta italiano Yumin Abbadini.

“Yumin credo che sia un ottimo ginnasta, nel senso che sta svolgendo un lavoro veramente ottimo. La sua grande qualità è quella di essere un atleta completo. Ha delle punte al cavallo e alla sbarra, però la sua grande dote è proprio quella di dare molta continuità al lavoro e lo sta dimostrando in questi anni. Speriamo che possa continuare così“, dichiara Busnari a margine del Grand Prix di ginnastica a Reggio Emilia.

Sui progressi della Nazionale italiana maschile: “Credo che in questi anni stiamo facendo un buon lavoro, a partire dallo staff e dai ragazzi. È davvero un piacere lavorare con loro, perché si tirano a vicenda, quindi penso sia proprio questo il segreto di questi ultimi anni dove sono venuti fuori anche dei bei risultati. Speriamo di andare avanti così. Adesso inizierà il vero obiettivo, che è la qualificazione olimpica per Los Angeles 2028“.

Sul bilancio della passata stagione e sulle prospettive di Abbadini per il 2026: “Il 2025 è stato un anno un po’ particolare, perché abbiamo fatto il Campionato d’Europa in cui si è comportato bene sul giro completo, mentre ai Mondiali ci siamo concentrati più sulla specialità e ha presentato i due attrezzi di punta, il cavallo e la sbarra, dove ha inserito degli elementi nuovi. Ora però bisogna tornare però un po’ sul completo e stiamo lavorando anche sugli altri attrezzi“.

