A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (6 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 6 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina avranno la loro apertura attraverso la cerimonia in programma dalle 20:00. Tuttavia, a precedere il tutto saranno gare dal valore a Cinque Cerchi, da osservare con grande attenzione. L’Italia sarà protagonista nel doppio misto di curling, nel pattinaggio artistico, negli allenamenti di salto con gli sci e nelle prove cronometrate di sci alpino e slittino.

A partire dalle ore 10.00, proseguirà lo slittino, con altre due prove cronometrate del singolo maschile: in entrambe le circostanze saranno al via tre azzurri, ovvero Leon Felderer, Alex Gufler e Dominik Fischnaller.

Nella terza prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino, che scatterà alle ore 11.30 sulla Pista Stelvio di Bormio, saranno al via cinque italiani, ovvero Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Christof Innerhofer.

Finalmente vedremo in azione anche le donne sulle nevi dell’Olympia delle Tofane. Dopo la cancellazione del primo training, si spera di assistere al secondo con profitto. Ci sono dei punti di domanda da chiarire su quello che accadrà, in particolare su Federica Brignone e Lindsey Vonn.

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile dalle 10.05 su Rai 2 HD (passaggio su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00), e dalle 20.00 su Rai 1 (per la Cerimonia d'apertura), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (pattinaggio artistico, al termine Cechia-Svizzera di hockey, poi Cerimonia d'apertura), Eurosport2 (Svezia-Gran Bretagna di curling), DAZN, e dalle 10.05 su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Venerdì 6 febbraio

9.00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo femminile, secondo allenamento ufficiale (Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer)

9.55 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, danza sul ghiaccio: rhythm dance (Guignard/Fabbri)

10.00 SLITTINO Singolo maschile, quinta prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

A seguire SLITTINO Singolo maschile, sesta prova cronometrata (Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller)

10.05 CURLING Doppio misto, sessione 5: Svezia-Gran Bretagna, Italia-Svizzera, Stati Uniti-Canada

11.30 SCI ALPINO Discesa femminile, seconda prova cronometrata (Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago)

11.30 SCI ALPINO Discesa maschile, terza prova cronometrata (Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Mattia Casse, Christof Innerhofer)

11.35 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, coppie d’artistico: programma corto (Conti/Macii)

12.10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Francia-Giappone

13.35 PATTINAGGIO ARTISTICO Gara a squadre, individuale femminile: programma corto (Lara Naki Gutmann)

14.35 CURLING Doppio misto, sessione 6: Cechia-Stati Uniti, Italia-Estonia, Corea del Sud-Gran Bretagna, Svezia-Norvegia

14.40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Cechia-Svizzera

20.00 CERIMONIA D’APERTURA

Diretta tv: dalle 10.05 su Rai 2 HD (passaggio su Rai Sport HD dalle 13.00 alle 14.00), dalle 20.00 su Rai 1 (per la Cerimonia d’apertura).

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (pattinaggio artistico, a seguire Cechia-Svizzera di hockey, poi Cerimonia d’apertura), Eurosport2 (Svezia-Gran Bretagna di curling), DAZN, dalle 10.05 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.