Su che canale vedere in tv Sinner-Auger Aliassime, Australian Open Opening Week 2026: orario, programma, streaming

Nuovo appuntamento con Jannik Sinner prima degli Australian Open. Sulla Rod Laver Arena, il numero 2 del mondo avrà a che fare con il canadese Felix Auger-Aliassime in uno degli ultimi incontri di esibizione dell’Opening Week legata allo Slam di Melbourne, che si svolge in parallelo alle qualificazioni.

I due si sono affrontati diverse volte nel recente passato, non ultima la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Non è ovviamente ancora un confronto nel più totale stile agonistico, ma avrà certamente la valenza di far capire come stanno, per certa misura, le cose in vista dell’appuntamento di Melbourne. Che, va detto, in questa settimana iniziale ha visto già parecchia Italia sul campo, a testimonianza di quanto siano ormai importanti i tennisti di casa nostra.

Il match tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime si giocherà venerdì alle ore 7:00. Non ci sarà diretta tv, a seguito dei cambiamenti intercorsi in tale panorama negli ultimi mesi; diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SINNER-AUGER-ALIASSIME, AUSTRALIAN OPEN OPENING WEEK 2026

Venerdì 16 gennaio

Ore 7:00 Sinner (ITA)-Auger-Aliassime (CAN)

PROGRAMMA SINNER-AUGER-ALIASSIME: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery+

Diretta Live testuale: OA Sport