Nuovo appuntamento del venerdì con Sprint Zone, il format dedicato ai protagonisti dell’atletica italiana.

Ospite della puntata è Manuel Lando, saltatore in alto veneto classe 2000, reduce da una stagione 2025 intensa e formativa, che lo ha visto impegnato in tutti i principali appuntamenti internazionali, dagli Europei indoor ai Mondiali indoor, fino ai Mondiali all’aperto.

Un anno lungo e impegnativo, iniziato già a gennaio, che ha regalato segnali importanti soprattutto al coperto, dove Lando ha centrato il primato personale di 2,26, realizzato sia ai Campionati Italiani che agli Europei indoor. Proprio la rassegna continentale ha lasciato sensazioni contrastanti: un quarto posto di altissimo valore, ma anche una delusione che ha influito sul prosieguo della stagione outdoor, complicata dalla stanchezza e dal peso emotivo di un palcoscenico mondiale.

Nel corso dell’intervista, Manuel Lando analizza con lucidità crescita tecnica, aspettative e margini di miglioramento, guardando già al futuro. Il 2026 sarà un anno chiave, in un settore dell’alto maschile italiano estremamente competitivo, con due grandi obiettivi nel mirino: i Mondiali indoor di Toruń e soprattutto gli Europei di Birmingham, dove punta a presentarsi con maggiore consapevolezza e continuità.

Conduce Ferdinando Savarese

Un’intervista sincera, tecnica e ricca di spunti, per capire dove può arrivare uno dei talenti più interessanti dell’atletica azzurra.

