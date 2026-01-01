Nel nuovo appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Lorenza De Noni, mezzofondista veneta specialista degli 800 metri, protagonista di una stagione 2025 che segna una svolta decisiva nella sua carriera.
L’anno si chiude infatti con due traguardi fondamentali: la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 di Tampere, arrivata al termine di una gara di grande maturità, e l’ingresso nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre, che la consacra ufficialmente come atleta professionista.
Il 2026 rappresenterà un passaggio chiave: Lorenza affronterà il primo anno da senior, compiendo 20 anni il prossimo 19 gennaio, con l’obiettivo di crescere ulteriormente sia dal punto di vista cronometrico sia sul piano dell’esperienza internazionale. Nel mirino c’è un sogno ambizioso ma concreto: provare a conquistare un posto agli Europei Assoluti di Birmingham, in programma ad agosto.
Un’intervista che racconta ambizioni, sacrifici e prospettive future di una delle mezzofondiste più interessanti del panorama azzurro.
Conduce: Ferdinando Savarese
