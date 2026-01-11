Sport in tv oggi (domenica 11 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, bob, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora.

Ci sarà l’esordio del Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento da ieri a Belgrado, in Serbia: l’Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà nel primo match della prima fase la Turchia.

La sfida tra azzurri ed anatolici sarà la prima del programma odierno ed andrà in scena alle ore 12.45: nello stesso raggruppamento del Settebello si giocherà alle ore 15.15 la sfida tra Slovacchia e Romania, squadre che l’Italia affronterà nei prossimi giorni.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 11 gennaio

1.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val St. Come: dual moguls maschili e femminili – discovery+

5.00 Tennis, WTA 250 Auckland: finale, Svitolina-Wang – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, SuperTennis HD, SuperTenniX

5.55 Rally, Dakar: 7a tappa – 22.45 sintesi su Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, 23.30 sintesi su Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

7.00 Tennis, WTA 500 Brisbane: finale, Sabalenka-Kostyuk – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX

7.30 Tennis, United Cup: finale, Polonia-Svizzera – SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

8.30 Tennis, ATP 250 Hong Kong: finale singolare, Musetti-Bublik – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

Dopo mezz’ora dal termine della finale di singolare Tennis, ATP 250 Hong Kong: finale doppio, Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev – Nessuna copertura tv/streaming

8.50 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini junior – Nessuna copertura tv/streaming

9.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio femminile – discovery+, 2a manche anche su Eurosport 1 HD, DAZN

9.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Juniores Umhausen: singolo maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming

Non prima delle 9.30 Tennis, ATP 250 Brisbane: finale, Medvedev-Nakashima – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

9.50 Ciclocross, Campionati Italiani: donne junior – Nessuna copertura tv/streaming

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 1a manche slalom maschile – Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

10.45 Biathlon, IBU Cup Arber: 12.5 km pursuit maschile – Nessuna copertura tv/streaming

10.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: qualificazioni NH HS94 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

10.50 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

11.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta 4×7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

11.00 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: doppio maschile – discovery+

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 femminile – discovery+

12.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Zauchensee: superG femminile – Rai 2 HD dalle 13.00 Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

12.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ljubno: NH HS94 femminile – discovery+

12.00 Ciclocross, Campionati Italiani: donne under 23 – Nessuna copertura tv/streaming

12.20 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact HS97 maschile – discovery+, Eurosport 2 HD, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Parma – DAZN, DAZN 1

12.45 Pallanuoto, Europei: Italia-Turchia – Rai Play Sport 1, EuroAquatics TV, differita 16.20 Rai Sport HD, Rai Play

13.00 Bob, Coppa del Mondo/Europei St. Moritz: bob a 4 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: 2a manche slalom maschile – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

13.30 Biathlon, IBU Cup Arber: 10 km pursuit femminile – Nessuna copertura tv/streaming

13.30 Ciclocross, Campionati Italiani: donne élite – Nessuna copertura tv/streaming

13.45 Speed skating, Europei Tomaszów Mazowiecki: 3a giornata – discovery+, Rai Play Sport 2

13.50 Slittino, Coppa del Mondo Winterberg: staffetta mista – discovery+

14.00 Rugby, Challenge Cup: Zebre Parma-Ospreys – EPCR TV

14.30 Rugby, Serie A Élite: Biella-Vicenza – The Rugby Channel

14.30 Rugby femminile, Serie A Élite: Benetton-Colorno -YouTube Federazione Italiana Rugby, federugby.it

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: 10 km pursuit femminile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

14.40 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play

15.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 5 km femminile – discovery+

15.00 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Brixia – flima.tv

15.00 Calcio femminile, Supercoppa Italiana: Juventus-Roma – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

15.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Milan – DAZN, DAZN 1

15.15 Pallanuoto, Europei: Romania-Slovacchia – EuroAquatics TV

15.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: Individual Compact 7.5 km maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Zakopane: LH HS 140 maschile – discovery+, Eurosport 1 HD, DAZN

16.00 Basket, Serie A: Treviso-Varese – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

16.00 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Conegliano – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Scandicci – DAZN, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Perugia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Cuneo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Vallefoglia – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Trieste-Cantù – LBA TV

17.00 Volley, Superlega: Trento-Verona – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Perugia-Modena – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Civitanova-Padova – VBTV

18.00 Volley, Superlega: Piacenza-Monza – DAZN, VBTV

18.00 Volley, Superlega: Milano-Cisterna – VBTV

18.00 Basket, Serie A: Udine-Cremona – LBA TV

18.00 Pallamano, amichevole: Far Oer-Italia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

18.00 Pallanuoto, Europei: Slovenia-Croazia – EuroAquatics TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Battipaglia – flima.tv

18.00 Calcio, Serie A: Verona-Lazio – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.30 Basket, Serie A: Venezia-Virtus Bologna – LBA TV

19.00 Basket, Serie A: Brescia-Tortona – LBA TV

20.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Lake Placid: aerials maschili e femminili – discovery+

20.30 Pallanuoto, Europei: Grecia-Georgia – EuroAquatics TV

20.45 Calcio, Serie A: Inter-Napoli – DAZN, DAZN 1