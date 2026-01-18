Saccardi: “Sono partito bene, ero carico. Capita l’inforcata in slalom”

Il trittico di gare sulla Lauberhorn si conclude con un trionfo scandinavo. Il norvegese Atle Lie McGrat vince lo slalom speciale di Wengen, secondo successo stagionale tra i pali stretti per lui, davanti a Pinheiro Braathhen e al connazionale Kristoffersen.

In una gara che vede l’Italia ancora lontana dalle posizioni di vertice una nota di positività arriva dalla qualificazione alla seconda manche di Tommaso Saccardi, la prima in Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro, dopo il ventesimo tempo della prima discesa, non riesce però a conquistare punti perché inforca.

La valutazione della prova odierna con l’analisi della seconda manche: “Sono partito bene, ero carico, ma purtroppo ho inforcato. L’eventualità dell’inforcata deve essere sempre contemplata in una specialità imprevedibile come lo slalom. Bisogna però essere sempre positivi e guardare già alla prossima gara“.

La capacità di andare oltre le previsioni della vigilia e riuscire a cogliere un primo, parziale, risultato importante: “Alla vigilia credevamo ad una gara molto difficile per chi partiva da dietro, in realtà è uscita fuori un’ottima manche, bisogna continuare a lavorare per ottenere i risultati“.