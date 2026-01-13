Quante posizioni guadagna Andrea Vavassori nel ranking ATP? Balzo di quasi 50 posti ad Adelaide!

L’ottima vittoria di Andrea Vavassori sul canadese Gabriel Diallo ad Adelaide ha conseguenze positive anche sulla classifica del torinese, che pure ha quasi interrotto la sua carriera in singolare per concentrarsi sul doppio con Simone Bolelli (a ragion veduta, visto che la classifica li premia).

Eppure il successo odierno lo riporta in una situazione di classifica che è certo più generosa rispetto a un numero 336 che, da qualunque parte la si veda, non è rappresentativo di ciò che “Wave” è in grado di fare in campo. Innanzitutto ora sono 50 i posti già recuperati dal torinese (286° attuale), numero che può ancora variare in ragione dei vari giocatori dietro di lui che sono impegnati nei Challenger.

Per quel che riguarda il potenziale avanzamento, il dato dei possibili guadagni dice quanto segue: in caso di quarti di finale Vavassori può salire nella zona del numero 257, in caso di semifinale in quella del numero 219, in caso di finale in quella del numero 182 e in caso di vittoria in quella del numero 152.

Va annotato che tutti questi posizionamenti sono passibili di revisione al ribasso, perché tra i Challenger in corso e le qualificazioni degli Australian Open in pieno svolgimento ci saranno inevitabilmente diversi sommovimenti, che verranno registrati alcune volte in questa settimana e altre alla fine dello Slam di Melbourne.

RANKING ANDREA VAVASSORI: COME CAMBIA AD ADELAIDE

Posizione attuale: 286

Quarti di finale: 257

Semifinale: 219

Finale: 182

Vittoria: 152

Dati basati sull’attuale classifica: potranno essere rivisti al ribasso in funzione degli altrui risultati.