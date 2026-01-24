Sci AlpinoSport Invernali Pagelle slalom Spindleruv Mlyn 2026: Pubblicato 2 ore fa il 24 Gennaio 2026 Da Alessandro Passanti Share Tweet PAGELLE SLALOM SPINDLERUV MLYN Domenica 25 gennaio Leggi tutte le notizie di oggi Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI Argomenti correlati:Coppa del Mondo sci alpino 2025-2026Coppa del Mondo sci alpino Spindleruv Mlyn 2026 Pubblicità Ti potrebbe interessare Giovanni Franzoni è solo il quarto italiano a vincere la discesa di Kitzbuehel! Paris resta il maggior collezionista Sara Hector primeggia nel gigante di Spindleruv Mlyn, Lara Mea sempre in top10! Shiffrin sul podio Quanti soldi ha guadagnato Giovanni Franzoni? Super jackpot dell’Hahnenkamm, assegno che vale doppio! Pubblicità Dalla Home Coppa del Mondo40 minuti fa Sara Hector primeggia nel gigante di Spindleruv Mlyn, Lara Mea sempre in top10! Shiffrin sul podio Il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, premia la svedese Sara... Pubblicità Pubblicità