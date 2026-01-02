Fabrizio Antonelli è una delle figure più autorevoli e influenti del nuoto italiano contemporaneo. Allenatore di riferimento per campioni come Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza, Dario Verani e Barbara Pozzobon, ha contribuito in modo decisivo ai successi azzurri nel fondo e nelle acque libere a livello internazionale
Vincitore nel 2021 del premio “Allenatore dell’Anno” – Trofeo Alberto Castagnetti, Antonelli incarna una visione moderna dell’allenatore: tecnica, metodo, gestione mentale e relazione umana con l’atleta.
In questo FOCUS approfondiamo:
✨ la sua filosofia di allenamento tra piscina e acque libere
✨ la costruzione della resilienza mentale nei grandi campioni
✨ il rapporto tecnico e umano con Gregorio Paltrinieri e la programmazione verso gli appuntamenti internazionali
Spazio anche a un lato più leggero e umano: il viaggio in aereo verso Parigi condiviso con Carlos D’Ambrosio, raccontato da Antonelli come un momento divertente e piacevole, lontano dalla pressione della gara ma parte integrante dell’esperienza olimpica.
Un’intervista che va oltre i risultati, perché dietro ogni successo in acqua c’è una visione chiara, un metodo solido e persone che sanno fare squadra.
Conduce Alice Liverani