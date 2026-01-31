Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista con Enrica Piccoli e Filippo Pelati nelle finali degli Assoluti di Riccione

Giornata di finali allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico. Nella vasca romagnola lo spettacolo non è mancato e a distinguersi per qualità e continuità di rendimento è stata Lucrezia Ruggiero.

L’atleta romana è stata protagonista su più fronti negli atti conclusivi della manifestazione. In coppia con Enrica Piccoli, Ruggiero ha conquistato il titolo nazionale nella routine libera, imponendosi con il punteggio di 310.2567 davanti al duo formato da Alessia Macchi e Sofia Mastroianni (294.6563) e alla coppia Gaia Cupaioli/Giorgia Cupaioli (286.9183).

Lucrezia ha poi raccolto un’altra sfida, questa volta al fianco di Filippo Pelati, nel programma libero del doppio misto. Una routine che ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, come certifica lo score finale di 271.4617, nettamente superiore a quello di Gabriele Minak e Ginevra Marchetti (228.3950) e di Francesco Cosentino ed Elisa Di Spirito (219.3067).

A completare una giornata ricca di spunti è arrivato anche il primo successo in carriera per Susanna Pedotti, la migliore negli obbligatori con 85.4435 punti, davanti a Piccoli (83.9802) e allo stesso Pelati (83.4972).