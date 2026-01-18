NBA, i risultati della notte (18 gennaio): bel Fontecchio, colpo Heat sui Thunder. Celtics e Pistons a valanga

Nove le partite giocate nell’ultima notte NBA, con qualche notizia di un certo livello che riguarda le performance singole dei giocatori. E, soprattutto, qualche pur minima possibilità che il discorso legato al miglior record della lega si riapra in funzione di quanto accaduto nelle ultime ore.

In un certo senso, merito anche di Simone Fontecchio, protagonista attivo nell’inattesa vittoria per 122-120 dei Miami Heat (22-20) sugli Oklahoma City Thunder (35-8), al momento la miglior squadra della stagione, con 13 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 17’36” con 4/7 dal campo di cui 2/4 da tre. Vero è che Bam Adebayo regala 30 punti con 12 rimbalzi, e vero è anche che il tiro decisivo lo realizza Andrew Wiggins, ma si può dire che fosse finalmente ora di rivedere il nostro protagonista. Per i Thunder non bastano i 39 di Shai Gilgeous-Alexander.

Per quanto riguarda i Dallas Mavericks (17-26), vittoria molto netta sugli Utah Jazz (14-28): 138-120 con 23 dalla panchina di un Klay Thompson in gran serata, oltre ai 22 di Max Christie e Brandon Williams. Per i Jazz 29 di Keyonte George. Quasi distruttivi i Boston Celtics (26-15), che rifilano agli Atlanta Hawks (20-24) un perentorio 106-132 con 41 punti di Jaylen Brown e 30 di Sam Hauser, mentre dall’altra parte ce ne sono 21 di Onyeka Okongwu.

Esagerano ancora di più i Detroit Pistons (30-10), che accorciano rispetto ai Thunder per la questione del fattore campo in tutti i playoff: 121-78 sugli Indiana Pacers (10-33). Tris di giocatori a 16 punti in una squadra in cui segnano in 13: Duncan Robinson, Cade Cunningham e l’ex Trieste Javonte Green. Per i Pacers 13 di Jarace Walker. I Phoenix Suns (25-17) uguagliano al momento il record dei New York Knicks (25-17) battendoli al Madison Square Garden per 99-105. 27 i punti di Devin Booker da una parte, 23 a testa quelli di Karl-Anthony Towns (con 11 rimbalzi) e Miles McBride dall’altra.

Una prova mostruosa, da 55 punti, di Anthony Edwards non basta ai Minnesota Timberwolves (27-16) per battere i San Antonio Spurs (29-13): o meglio, è una partita folle in cui gli Spurs piazzano un secondo quarto da 48-22, ma vanno vicini a farsi rimontare e passano per 126-123 con 39 di Victor Wembanyama e 25 con 12 assist di De’Aaron Fox. 136-116 per i Golden State Warriors (24-19) sugli Charlotte Hornets (15-27): tantissima panchina per i padroni di casa a far da protagonista con i 24 di De’Anthony Melton a prevalere sui 28 di Brandon Miller.

I Denver Nuggets (29-13) sono ancora privi di Nikola Jokic, ma intanto continuano a marciare bene, come non importa: 121-115 sui Washington Wizards (10-31) e fantastico Jamal Murray, con 42 punti cui si associano i ben 30 dalla panchina di Tim Hardaway Jr., mentre i Wizards ne hanno 29 da Kyshawn George. Infine, netto 132-116 dei Portland Trail Blazers (21-22) sui Los Angeles Lakers (24-16). Sono 25 i punti di Shaedon Sharpe da una parte, dall’altra Marcus Smart mette dentro gli stessi, ma pesa l’assenza di Luka Doncic.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Dallas Mavericks-Utah Jazz 138-120

Atlanta Hawks-Boston Celtics 106-132

Detroit Pistons-Indiana Pacers 121-78

New York Knicks-Phoenix Suns 99-106

Miami Heat-Oklahoma City Thunder 122-120

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 126-123

Golden State Warriors-Charlotte Hornets 136-116

Denver Nuggets-Washington Wizards 121-115

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 132-116