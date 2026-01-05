Lutto nel giornalismo sportivo, è morto Alessandro Tiberti. Volto storico di Rai Sport

Un grave lutto ha colpito il mondo del giornalismo sportivo. Alessandro Tiberti, storico volto di Rai Sport, è morto oggi all’età di 61 anni dopo una lunga malattia. A comunicare la notizia è stata proprio la Rai, azienda per la quale Tiberti ha lavorato per quasi tutta la sua carriera, seguendo moltissimi sport prima da inviato, poi da telecronista ed infine anche da caporedattore, seguendo molte edizioni delle Olimpiadi estive ed invernali.

Tiberti era nato a Roma il 29 maggio 1964 ed è diventato giornalista professionista nel 1993, iniziando la sua carriera prima nelle radio romane e poi successivamente anche nelle emittenti televisive della Capitale, come Teleroma 56, Videomusic e Persona tv.

Da qui il passaggio in Rai, dove è stato telecronista di molti eventi di basket e baseball, poi redattore, inviato, conduttore, seguendo sempre da vicino quelli che sono spesso definiti gli altri sport. Ha presentato anche Domenica Sprint e poi soprattutto anche gli studi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi.

Questo il messaggio di cordoglio della Rai: “La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza, come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento”.