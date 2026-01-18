La staffetta azzurra sale sul tetto d’Europa! Gli azzurri battono gli olandesi a casa loro

Si chiudono con il botto gli Europei di short track per l’Italia. A Tilburg la squadra azzurra conquista la seconda medaglia d’oro della rassegna continentale grazie alla strepitosa staffetta maschile. Il quartetto composto da Pietro Sighel, Luca Spechenhauser, Thomas Nadalini ed Andrea Cassinelli sale sul gradino più alto del podio, battendo in un serratissimo duello i padroni di casa dell’Olanda.

Questa conferma d’oro arriva dopo una prima parte di stagione nel World Tour in cui il quartetto azzurro non ha mai mancato il podio. Non c’è alcun dubbio che ora il grande obiettivo sono le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove l’Italia si presenta assolutamente tra le nazioni che lotteranno per il titolo olimpico.

Una finale veramente tiratissima quella odierna, perchè Italia e Olanda hanno preso subito il comando e hanno battagliato fin dai primissimi giri. A dieci giri dalla fine gli azzurri e gli olandesi hanno preso definitivamente il largo e nell’ultima tornata Pietro Sighel è stato eccezionale a chiudere la porta per il sorpasso di Van ‘T Wout. Bronzo poi alla Polonia ma attardata.

Una rassegna continentale quella di Tilburg che si chiude dunque con otto medaglie, di cui due oro vinte proprio oggi (oltre alla staffetta anche quello di Arianna Fontana nei 1500 metri). Purtroppo una domenica di festa rovinata dalla brutta caduta di Martina Valcepina nei 500 metri, con la valtellinese portata via anche in barella. Si teme un grave infortunio e le Olimpiadi sono vicinissime.