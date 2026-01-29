LA 2028: quali “nuovi” sport stanno entrando nel programma olimpico (e quali restano alla porta)

Negli ultimi cicli olimpici il programma dei Giochi estivi è diventato sempre più “dinamico”: accanto a un nucleo di discipline stabili, il Comitato Olimpico Internazionale consente al comitato organizzatore della città ospitante di proporre alcuni sport aggiuntivi, valutati in base a criteri che premiano sostenibilità, costi controllati, sicurezza degli atleti, appeal globale e interesse del Paese ospitante.

Per Los Angeles 2028, questa finestra di opportunità si è trasformata in una scelta molto chiara: cinque sport sono stati approvati come “additional sports” e faranno parte del programma olimpico dei prossimi Giochi.

Di seguito, un approfondimento su cosa entrerà davvero a LA28, perché proprio quei cinque sport sono riusciti a superare il “taglio” e quali discipline erano considerate “in corsa” ma non hanno trovato spazio.

Come si aggiunge (davvero) uno sport alle Olimpiadi

La logica non è più quella delle vecchie “discipline dimostrative”: gli sport extra proposti dalla città ospitante, se approvati, assegnano medaglie a pieno titolo, ma la loro presenza non è automaticamente garantita per le edizioni successive. È una leva per rendere i Giochi più aderenti al contesto locale e alle tendenze sportive, senza far esplodere budget, infrastrutture e complessità organizzativa.

Nel caso di LA28, i criteri dichiarati puntano soprattutto su riduzione di costi e complicazioni, valorizzazione di venue esistenti, attenzione a salute e sicurezza degli atleti, e capacità di accendere l’interesse del pubblico (sia locale sia globale).

I cinque sport approvati per LA28

Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato la proposta di Los Angeles per cinque sport aggiuntivi: baseball/softball, cricket (T20), flag football, lacrosse (sixes) e squash.

1) Baseball/Softball: ritorno a richiesta

Baseball e softball sono un caso particolare: hanno una storia olimpica discontinua e sono spesso legati alla disponibilità di impianti e al calendario dei campionati professionistici. A LA28 rientrano perché negli Stati Uniti l’infrastruttura è pronta, l’interesse domestico è forte e l’impatto mediatico è potenzialmente alto.

2) Cricket (T20): spinta globale e formato televisivo

Il cricket torna ai Giochi in versione T20, un formato breve e “televisivo”, pensato per stare in palinsesto e parlare a nuove generazioni. La scelta è anche un messaggio di apertura verso mercati enormi (India e Commonwealth), dove il cricket è sport di massa e può amplificare attenzione e diritti media.

3) Flag football: la variante “leggera” del football americano

Il flag football è una versione a contatto limitato del football: niente placcaggi, più velocità e meno rischio di impatti pesanti. Per LA28 è un modo di portare un simbolo sportivo statunitense in un formato più compatibile con i vincoli olimpici (sicurezza, tempi gara, gestione dei roster).

4) Lacrosse (sixes): velocità e tradizione

Il lacrosse rientra con la variante “sixes”, più rapida e compatta. È una disciplina con radici nordamericane profonde e, allo stesso tempo, una crescita internazionale che ha aiutato la candidatura.

5) Squash: l’attesa lunga, finalmente premiata

Lo squash inseguiva il traguardo olimpico da anni. A LA28 debutta perché si presta bene a impianti relativamente “snelli” (campi temporanei o adattabili), ha una struttura di gara chiara e un seguito diffuso in molti Paesi.

Perché proprio questi cinque? Il ruolo di venue, costi e “spazio” nel programma

Dietro la selezione non c’è solo la popolarità: l’IOC e LA28 hanno insistito sull’idea di massimizzare l’uso di impianti esistenti e condividere venue fra più sport, limitando costruzioni e strutture temporanee complesse.

C’è anche un tema di “capienza” del programma: aggiungere sport significa trovare equilibrio tra numero di eventi, quote atleti e sostenibilità complessiva. In varie fasi del percorso verso LA28 si è discusso del tetto massimo di atleti e della necessità di non far crescere all’infinito la macchina olimpica.

Questa attenzione al formato “compatto” spiega perché, per alcuni sport selezionati, si punti a versioni più brevi e spettacolari (T20 nel cricket, sixes nel lacrosse, e un football non-contact come il flag).

Gli altri candidati: chi era in shortlist e perché è rimasto fuori

Prima della scelta finale, LA28 aveva valutato una rosa più ampia di sport proposti da diverse federazioni. In particolare, in una shortlist circolata in documenti e ricostruzioni di settore comparivano, oltre ai cinque poi approvati, anche breaking, karate, kickboxing e motorsport.

Il caso più emblematico è il breaking: entrato a Parigi 2024, non è stato confermato per Los Angeles, segno che l’effetto novità non basta se non si incastra perfettamente con priorità locali e vincoli di programma.

Per discipline come karate e kickboxing, il nodo tende a essere la competizione per lo spazio (eventi, categorie, quote) e la capacità di dimostrare un vantaggio netto rispetto a sport già presenti o già molto affini come logiche di pubblico e gestione gara. Il motorsport, invece, porta con sé questioni peculiari: standardizzazione dell’equipaggiamento, sostenibilità, costi e coerenza con l’impianto olimpico tradizionale.

L’effetto “ecosistema”: visibilità, dati e mercati che ruotano attorno alle discipline

Quando un nuovo sport entra alle Olimpiadi, non cambia solo il calendario: cambiano narrazioni, investimenti, strutture federali e attenzione mediatica. È anche uno dei motivi per cui l’universo olimpico genera enormi quantità di statistiche e indicatori di performance che vengono riutilizzati dall’informazione sportiva e, più in generale, dai mercati di quote legati alle competizioni, inclusi quelli delle scommesse sportive online , senza che questo sia (né debba diventare) il centro del racconto olimpico.

Cosa aspettarsi adesso (e cosa può succedere oltre LA28)

Per i cinque sport aggiuntivi approvati, i dettagli su eventi, format definitivi e quote atleti vengono rifiniti lungo la Road to LA, anche in relazione all’equilibrio complessivo del programma.

La lezione, però, è già chiara: oggi uno sport “in procinto di diventare olimpico” deve dimostrare non solo di essere bello da vedere, ma anche di essere praticabile dentro l’ingegneria dei Giochi — impianti, costi, tempi TV, sostenibilità, sicurezza, universalità. E LA28, con le sue cinque scelte, è un esempio molto concreto di come questa nuova filosofia stia plasmando le Olimpiadi moderne.