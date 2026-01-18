Juan Carlos Ferrero fa una rivelazione sul suo futuro: il messaggio sui social del tecnico spagnolo

Quale futuro per Juan Carlos Ferrero? Il termine del sodalizio tecnico con il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz, è stato tra i temi più dibattuti nel tennis a fine 2025. Tanto si è detto e si è scritto su una vicenda in cui Ferrero ha spiegato a più riprese che da parte sua vi fosse assolutamente il desiderio di proseguire nel rapporto con Carlitos, ma gli equilibri sono venuti a mancare.

Alla fine della fiera una scelta dettata dalle esigenze del fuoriclasse iberico di prendere per le mani il suo cammino, voltando pagina rispetto a un capitolo importante della sua carriera. Il coach iberico, dal canto suo, è a lavoro presso la sua Academy, ma potrebbe tornare presto “in pista”.

Ferrero, infatti, ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram ringraziando tutti per il supporto ricevuto dopo la rottura con Alcaraz . Ha dichiarato di essere molto felice di poter trascorrere più tempo con la sua famiglia e ha rivelato di lavorare sodo nella sua accademia. Ha anche ammesso però non vede l’ora di tornare presto nel Tour per allenare un giocatore d’élite e che rivelerà i suoi prossimi progetti nel corso del 2026.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juan Carlos Ferrero (@juankiferri)

Sarà interessante, a questo punto, appurare quale sarà il prossimo connubio con il tecnico spagnolo protagonista. Non resta che attendere gli sviluppi.