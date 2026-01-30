Jannik Sinner: “Non si può rimanere sorpresi da Djokovic. Spero la sconfitta mi serva di lezione”

Il sogno di Jannik Sinner di confermarsi campione agli Australian Open si infrange contro Novak Djokovic, al termine di una sfida intensa e ricca di rimpianti. L’azzurro ha lottato a lungo, mostrando sprazzi di grande tennis, ma nei momenti decisivi è mancata quella lucidità necessaria per completare l’impresa. A fare la differenza sono stati soprattutto i dettagli, in particolare le numerose occasioni non sfruttate, che hanno finito per pesare sul risultato finale.

Nonostante una condizione non ottimale per tutta la durata del torneo, Sinner ha trovato nel servizio un’arma preziosa: 26 ace testimoniano un fondamentale in crescita, capace di sostenerlo per gran parte dell’incontro. Tuttavia, neppure questo è bastato per arginare la solidità e l’esperienza del campione serbo. Al termine della partita, l’italiano ha analizzato con lucidità quanto accaduto, lasciando trasparire tutta l’amarezza per un’occasione sfumata.

“Fa molto male. Ho avuto molte opportunità, non le ho sfruttate, e questo è il risultato. Voglio dire, è stato uno Slam molto importante per me, ovviamente, considerando anche il contesto generale. Sono cose che possono succedere. È stata una buona partita da parte di entrambi. Alla fine, il tennis si gioca tra due persone. Dall’altra parte della rete oggi c’era un grande giocatore. A volte ho preso decisioni che forse non erano quelle giuste, e in questo senso, è quello che si prova dopo. È andata così, e questo è tutto“, ha dichiarato in conferenza stampa.

Interrogato sui progressi mostrati al servizio nel corso del torneo, Sinner ha preferito mantenere un approccio prudente, sottolineando come ogni partita rappresenti comunque un’occasione di crescita. “È difficile dirlo. Credo che il mio servizio stia migliorando; è un aspetto in cui ho fatto un passo avanti. Sono successe molte cose in questo torneo. Ho anche cercato di imparare dalle vittorie, come nella partita precedente contro Darderi. Ho dato il massimo; oggi non è bastato, e va bene così. Penso che stiamo facendo progressi e, ovviamente, sai che è difficile parlarne ora perché non è passato molto tempo da quando ho lasciato il campo. Ho ancora molto in mente la partita, ma cerchiamo sempre di trarre spunto dagli aspetti positivi“.

Il numero due del mondo non si è detto sorpreso dal livello espresso da Djokovic, capace di alzare il rendimento nei momenti chiave, in particolare nel quinto set, quando l’azzurro non è riuscito a concretizzare le numerose palle break avute a disposizione. “Non c’è stato un momento specifico, onestamente. Ho avuto le mie occasioni. È stato nel quinto set, con molte palle break, e non sono riuscito a convertirle. Lui ha tirato dei colpi incredibili. A volte le cose si decidono per piccoli dettagli. Oggi non hanno funzionato, ma questo è il tennis. Ho sentito che anche il primo set era ad un livello molto alto da parte di entrambi. È stato un po’ come sulle montagne russe, e quello che è successo oggi è successo“.

Grande rispetto anche per la figura del campione serbo, riconosciuto come punto di riferimento assoluto del tennis moderno. “So che ha vinto 24 tornei del Grande Slam. Ci conosciamo molto bene e sappiamo come giochiamo. Ho sempre detto che non sono sorpreso, perché penso che sia il miglior giocatore da molti, molti anni. Certo, gioca meno tornei a causa della sua età e di tutto il resto, ma sappiamo anche quanto siano importanti gli Slam per me, per lui, per Carlos (Alcaraz, ndr.) e per tutti. C’è un po’ di motivazione in più, e ha giocato un tennis spettacolare. Spero di poter trarre qualcosa di positivo da questa esperienza, di imparare qualcosa e di vedere dove posso migliorare“.

Sulle otto palle break mancate nel set decisivo, Sinner ha evitato di soffermarsi sui singoli episodi, riconoscendo i meriti dell’avversario. “Non voglio parlare degli otto punti in particolare. Nella maggior parte di essi, ha servito molto bene, e anche questo va detto. Ho avuto le mie occasioni, ho avuto qualche scambio e ho sbagliato colpi, e può succedere. Questo è il tennis. Anche lei merita molti complimenti per come ha giocato oggi“.

“Alla fine, io riuscivo a tenere il servizio un po’ più facilmente, mentre lui faceva più fatica a farlo, subendo molte palle break. Sapevo di aver vinto più punti di lui, ma allo stesso tempo, questo è piuttosto irrilevante“, la chiusura di Jannik.