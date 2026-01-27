Gabriele Chilà torna a volare: rinascita e sogni olimpici a Sprint Zone
Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone l’ospite è Gabriele Chilà, protagonista di una storia di resilienza, sacrificio e rinascita sportiva.
Il saltatore in lungo calabrese, 28 anni, tesserato per le Fiamme Gialle e stabilmente a Castelporziano (Roma) dal 2017, è tornato finalmente in gara con un incoraggiante 7.79 metri, a distanza di quasi un anno e mezzo dall’ultima competizione ufficiale. Un ritorno atteso, dopo un grave problema al piede, l’intervento chirurgico e una lunga riabilitazione che lo hanno costretto lontano dalle pedane.
Seguito dal 2021 dall’ex triplista Fabrizio Donato, Chilà riparte con nuove certezze tecniche e fisiche, con l’obiettivo dichiarato di riavvicinare il personale di 8.00 metri, realizzato due volte tra il 2019 e il 2020, ma mai più avvicinato con continuità a causa di una serie di problemi fisici, culminati anche in un importante intervento alla schiena nel 2023.
A Sprint Zone racconta il suo percorso, le difficoltà, la forza mentale per ricominciare e le ambizioni per le prossime gare, con uno sguardo rivolto al futuro e ai grandi appuntamenti internazionali.
️ Conduce: Ferdinando Savarese
Ospite: Gabriele Chilà
️ Location: Castelporziano – Fiamme Gialle
Specialità: salto in lungo
Iscriviti al canale
Lascia un like se ami l’atletica leggera
Commenta: dove può arrivare Chilà in questa nuova fase della carriera?
#SprintZone
#GabrieleChilà
#AtleticaLeggera
#SaltoInLungo
#FiammeGialle
#Castelporziano
#AtleticaItaliana
#SportItaliano
#RitornoAlleGare
#Resilienza
#RoadToOlympics
#FerdinandoSavarese
#TrackAndField
#LongJump