Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Federica Curiazzi, una delle storie più autentiche e stimolanti dell’atletica italiana

La 33enne marciatrice bergamasca, atleta non professionista e non appartenente a gruppi sportivi militari, racconta il percorso che l’ha portata a vivere una stagione straordinaria. Dopo aver scelto di prendersi un anno di aspettativa dall’insegnamento, Federica ha centrato la qualificazione ai Mondiali di Tokyo, chiudendo al 17° posto nella 35 km di marcia e firmando diversi primati personali.

Nel 2026 la attende una nuova sfida tecnica e mentale: il debutto sulla 42,195 km, la distanza della maratona di marcia. L’esordio è previsto a fine gennaio ai Campionati Italiani, primo passo verso una stagione che avrà come grande obiettivo gli Europei di Birmingham ad agosto.

Il tutto mentre Federica è tornata a insegnare, aumentando sacrifici e impegni per restare competitiva ai massimi livelli. Una testimonianza di passione, resilienza e determinazione, che va oltre i risultati e parla a chiunque insegua un sogno sportivo.

️ Conduce: Ferdinando Savarese

#FedericaCuriazzi

#SprintZone

#MarciaAtletica

#AtleticaItaliana

#MondialiAtletica

#Tokyo2025

#RoadToBirmingham

#MaratonaDiMarcia

#DonneNelloSport

#AtletiNonProfessionisti

#StorieDiSport

#FerdinandoSavarese