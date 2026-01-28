La Coppa Italia delle Regioni rilancia la propria sfida per il 2026 e si prepara a diventare sempre più centrale nel panorama del ciclismo italiano, ampliando il numero di corse e di realtà coinvolte. La terza edizione dell’evento toccherà ben 17 Regioni, un salto di qualità significativo rispetto alle 4 dell’esordio e alle 11 della scorsa stagione, avvicinandosi all’obiettivo di coprire l’intero territorio nazionale.

Il progetto nasce dall’alleanza tra la Lega del Ciclismo Professionistico e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, confermando una forte valenza istituzionale, sportiva e culturale. La Coppa Italia delle Regioni rappresenta oggi il massimo circuito nazionale di gare, maschili e femminili, con l’obiettivo di dare visibilità al ciclismo, valorizzare i territori e avvicinare i cittadini allo sport.

Accanto alle classiche corse di un giorno, il calendario 2026 si arricchisce di tre corse a tappe: il grande ritorno del Giro della Sardegna, la novità assoluta del Giro della Magna Grecia e la conferma della Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Un’edizione speciale, che cade nell’anno dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del voto alle donne, con un forte messaggio di inclusione, parità di genere e accessibilità.

Nel corso della presentazione sono intervenuti Roberto Pella, presidente della LCP, Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei Deputati, Andrea Abodi per il CONI, la ministra Eugenia Maria Roccella, Massimiliano Fedriga per la Conferenza delle Regioni e Giada Borgato, sottolineando il valore sociale, culturale e sportivo del progetto e il ruolo chiave del ciclismo come sport popolare e identitario.

Un progetto che guarda al futuro, raccontando l’Italia attraverso il ciclismo.

