Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia in top-5
Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il quinto posto raccolto nel gigante di Kranjska Gora. La fuoriclasse statunitense si è issata a quota 743 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 140 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast, che oggi si è imposta tra le porte larghe sulle nevi slovene. La neozelandese Alice Robinson è uscita nuovamente nella prima manche e resta così in terza piazza con un ritardo di 259 punti dall’americana.
Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta sulla Podkoren e ha chiuso in undicesima posizione, ma è stata scavalcata dall’austriaca Julia Scheib in classifica ed è così scivolata al quinto posto (a -315 da Shiffrin), appena davanti all’albanese Lara Colturi e alla tedesca Emma Aicher.
La Coppa del Mondo di sci alpino proseguirà domenica 4 gennaio con lo slalom di Kranjska Gora, poi inizierà l’abbuffata all’insegna della velocità tra Zauchensee (Austria, 10-11 gennaio) e Tarvisio (17-18 gennaio), a precedere il gigante di Kronplatz (20 gennaio) nel cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
- Mikaela Shiffrin (USA) 743
- Camille Rast (Svizzera) 603
- Alice Robinson (Nuova Zeland) 484
- Julia Scheib (Austria) 460
- Sofia Goggia (Italia) 428
- Lara Colturi (Albania) 402
- Emma Aicher (Germania) 381
- Paula Moltzan (USA) 372
- Sara Hector (Svezia) 354
- Lindsey Vonn (USA) 350
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Lindsey Vonn (Stati Uniti) – 240
- Emma Aicher (Germania) – 171
- Cornelia Hütter (Austria) – 155
- Sofia Goggia (Italia) – 142
- Kira Weidle-Winkelmann (Germania) – 130
- Magdalena Egger (Austria) – 123
- Laura Pirovano (Italia) – 117
- Mirjam Puchner (Austria) – 116
- Breezy Johnson (Stati Uniti) – 102
- Ilka Štuhec (Slovenia) – 90
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Julia Scheib (Austria) 460
- Camille Rast (Svizzera) 341
- Alice Robinson (Nuova Zelanda) 292
- Sara Hector (Svezia) 269
- Mikaela Shiffrin (USA) 243
- Zrinka Ljutic (Croazia) 207
- Paula Moltzan (USA) 200
- Valerie Grenier (Canada) 183
- Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 182
- Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 144
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Mikaela Shiffrin (USA) 500
- Lara Colturi (Albania) 280
- Camille Rast (Svizzera) 262
- Wendy Holdener (Svizzera) 208
- Katharina Truppe (Austria) 186
- Lena Duerr (Germania) 180
- Paula Moltzan (USA) 172
- Emma Aicher (Germania) 149
- Anna Swenn Larsson (Svezia) 135
- Katharina Liensberger (Austria)
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026
- Alice Robinson Nuova Zelanda 180
- Sofia Goggia Italia 160
- Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 110
- Romane Miradoli Francia 109
- Elena Curtoni Italia 90
- Cornelia Hütter Austria 69
- Laura Gauché Francia 60
- Camille Cerutti Francia 59
- Malorie Blanc Svizzera 51
- Laura Pirovano Italia 46
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026
25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile
15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile
23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile
29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile
30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile
06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile
12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile
14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile
16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile
20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile
21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile
27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile
28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile
03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile
04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile
10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile
11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile
13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile
17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile
18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile
20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile
24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile
25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile
30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile
31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile
08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile
10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile
12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile
15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile
18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile
28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile
01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile
07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile
08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile
14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile
15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile