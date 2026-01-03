Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Shiffrin al comando, Goggia in top-5

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il quinto posto raccolto nel gigante di Kranjska Gora. La fuoriclasse statunitense si è issata a quota 743 punti e può fare affidamento su un vantaggio di 140 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast, che oggi si è imposta tra le porte larghe sulle nevi slovene. La neozelandese Alice Robinson è uscita nuovamente nella prima manche e resta così in terza piazza con un ritardo di 259 punti dall’americana.

Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta sulla Podkoren e ha chiuso in undicesima posizione, ma è stata scavalcata dall’austriaca Julia Scheib in classifica ed è così scivolata al quinto posto (a -315 da Shiffrin), appena davanti all’albanese Lara Colturi e alla tedesca Emma Aicher.

La Coppa del Mondo di sci alpino proseguirà domenica 4 gennaio con lo slalom di Kranjska Gora, poi inizierà l’abbuffata all’insegna della velocità tra Zauchensee (Austria, 10-11 gennaio) e Tarvisio (17-18 gennaio), a precedere il gigante di Kronplatz (20 gennaio) nel cammino che conduce verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

Mikaela Shiffrin (USA) 743 Camille Rast (Svizzera) 603 Alice Robinson (Nuova Zeland) 484 Julia Scheib (Austria) 460 Sofia Goggia (Italia) 428 Lara Colturi (Albania) 402 Emma Aicher (Germania) 381 Paula Moltzan (USA) 372 Sara Hector (Svezia) 354 Lindsey Vonn (USA) 350

CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO 2025-2026

Lindsey Vonn (Stati Uniti) – 240 Emma Aicher (Germania) – 171 Cornelia Hütter (Austria) – 155 Sofia Goggia (Italia) – 142 Kira Weidle-Winkelmann (Germania) – 130 Magdalena Egger (Austria) – 123 Laura Pirovano (Italia) – 117 Mirjam Puchner (Austria) – 116 Breezy Johnson (Stati Uniti) – 102 Ilka Štuhec (Slovenia) – 90

CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO 2025-2026

Julia Scheib (Austria) 460 Camille Rast (Svizzera) 341 Alice Robinson (Nuova Zelanda) 292 Sara Hector (Svezia) 269 Mikaela Shiffrin (USA) 243 Zrinka Ljutic (Croazia) 207 Paula Moltzan (USA) 200 Valerie Grenier (Canada) 183 Thea Louise Stjernesund (Norvegia) 182 Maryna Gasienica-Daniel (Polonia) 144

CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO 2025-2026

Mikaela Shiffrin (USA) 500 Lara Colturi (Albania) 280 Camille Rast (Svizzera) 262 Wendy Holdener (Svizzera) 208 Katharina Truppe (Austria) 186 Lena Duerr (Germania) 180 Paula Moltzan (USA) 172 Emma Aicher (Germania) 149 Anna Swenn Larsson (Svezia) 135 Katharina Liensberger (Austria)

CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO 2025-2026

Alice Robinson Nuova Zelanda 180 Sofia Goggia Italia 160 Lindsey Vonn Stati Uniti d’America 110 Romane Miradoli Francia 109 Elena Curtoni Italia 90 Cornelia Hütter Austria 69 Laura Gauché Francia 60 Camille Cerutti Francia 59 Malorie Blanc Svizzera 51 Laura Pirovano Italia 46

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO FEMMINILE 2025-2026

25/10, Sölden (AUT) – Gigante Femminile

15/11, Levi (FIN) – Slalom Femminile

23/11, Gurgl (AUT) – Slalom Femminile

29/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Femminile

30/11, Copper Mt. (USA) – Slalom Femminile

06/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

07/12, Tremblant (CAN) – Gigante Femminile

12/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

13/12, St.Moritz (SUI) – Discesa Femminile

14/12, St.Moritz (SUI) – SuperG Femminile

16/12, Courchevel (FRA) – Slalom Femminile

20/12, Val d’Isere (FRA) – Discesa Femminile

21/12, Val d’Isere (FRA) – SuperG Femminile

27/12, Semmering (AUT) – Gigante Femminile

28/12, Semmering (AUT) – Slalom Femminile

03/01, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Femminile

04/01, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Femminile

10/01, Zauchensee (AUT) – Discesa Femminile

11/01, Zauchensee (AUT) – SuperG Femminile

13/01, Flachau (AUT) – Slalom Femminile

17/01, Tarvisio (ITA) – Discesa Femminile

18/01, Tarvisio (ITA) – SuperG Femminile

20/01, Plan de Corones (ITA) – Gigante Femminile

24/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Gigante Femminile

25/01, Spyndleruv Mlyn (CZE) – Slalom Femminile

30/01, Crans Montana (SUI) – Discesa Femminile

31/01, Crans Montana (SUI) – SuperG Femminile

08/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Femminile

10/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Femminile

12/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Femminile

15/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Femminile

18/02, Cortina (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Femminile

28/02, Soldeu (AND) – Discesa Femminile

01/03, Soldeu (AND) – SuperG Femminile

07/03, Val di Fassa (ITA) – Discesa Femminile

08/03, Val di Fassa (ITA) – SuperG Femminile

14/03, Äre (SWE) – Gigante Femminile

15/03, Äre (SWE) – Slalom Femminile

21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Femminile

22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Femminile

24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Femminile

25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Femminile