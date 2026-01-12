Che storia nel bodybuilding! Mamma e figlio ai vertici mondiali!

Stefano Rosa e Anna Colucci sono i protagonisti di una storia sostanzialmente inedita nello sport mondiale, che ha come obiettivo quello di rompere gli schemi all’interno di un ambiente come quello del bodybuilding internazionale. Anna e Stefano rappresentano una realtà unica nel panorama sportivo italiano (e non solo), gareggiando insieme come madre-figlio e togliendosi delle soddisfazioni importanti.

Rosa e Colucci sono infatti il primo binomio madre-figlio di sempre ad aver vinto la medaglia d’oro nella stessa competizione di bodybuilding e ad aver raggiunto la finale mondiale nella gara di coppia, un risultato senza precedenti nella storia di questa disciplina. A livello individuale entrambi vantano in bacheca diversi successi a livello nazionale e internazionale.

Nel palmarès di Stefano Rosa spiccano cinque titoli mondiali (di cui due da professionista), un titolo Mr. Universo ed un oro europeo, oltre ad essersi laureato per tre volte Campione Italiano. Notevole anche il ruolino di marcia di Anna Colucci, due volte vice-campionessa mondiale Over 50 e con all’attivo un doppio titolo di Miss Universo Fitness Over 50/55.

Partner in gara e compagni di allenamento, portano avanti da anni una presa di posizione concreta contro il doping, dimostrando che è possibile raggiungere risultati di alto livello attraverso allenamento, disciplina e rispetto della salute. La coppia, anche per questo motivo, ha ricevuto recentemente un riconoscimento al Premio Pro Loco Basilicata Italia 2025.