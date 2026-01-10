Basket, vittoria casalinga di Reggio Emilia su Sassari in Serie A

L’Unahotels Reggio Emilia rispetta il fattore campo battendo la Dinamo Sassari per 90-68 nell’anticipo della quindicesima giornata andando a +2 sulla zona calda della classifica, grazie ad un primo quarto da 25-15 che ha indirizzato la partita sui binari giusti per gli emiliani.

15 punti di Brown e 14 di Williams per la Reggiana, con McGlynn top scorer per la Dinamo (14 punti) e 13 punti di Thomas – 9 punti equamente divisi tra Mezzanotte e Visconti.

I sardi iniziano meglio il match (4-6), con Brown e Severini che danno un break di 5-0 a Reggio Emilia (11-6). Sassari accorcia dalla lunetta (13-10), con i biancorossi che riprendono a macinare gioco e punti per il +5 (17–12). I padroni di casa accelerano e sfondano anche la doppia cifra di vantaggio (22-12), con Mezzanotte che appoggia per il 25-12 alla prima sirena.

Timida reazione della Dinamo nel secondo quarto con Buie e McGlynn (25-19), con Caupain che replica prontamente per la Reggiana (32-21). Sassari fatica a contenere l’offensiva emiliana, con gli uomini di coach Priftis che toccano addirittura il +15 (41-26). Due liberi di Buie valgono il 46-31 con cui si va all’intervallo lungo.

Nella ripresa il copione non cambia, con l’Unahotels che mantiene gli avversari a distanza di sicurezza (48-33), con Brown e Woldetensae che danno addirittura il +21 (56-35) per la fuga pressoché decisiva. Sassari cerca di limitare i danni e rosicchia qualche punto con Thomas (63-44), con la Dinamo che non riesce ad avvicinarsi ulteriormente all’ultima pausa breve (71-48).

Quarto conclusivo di pura gestione per Reggio Emilia (76-52), con Brown e Uglietti che accarezzano anche il +28 (83-55) avvicinando sempre di più gli emiliani alla vittoria. La Dinamo vuole comunque onorare l’impegno fin in fondo, con Buie e Johnson ultimi ad arrendersi per Sassari: finisce 90-68, esulta il pubblico del PalaBigi per un successo importante soprattutto in ottica salvezza.