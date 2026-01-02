Basket, EuroCup: Venezia show in casa del Neptunas in Lituania

Si è appena conclusa alla Švyturio Arena si Klaipėda, in Lituania, la sfida valevole per la dodicesima giornata di EuroCup tra i padroni di casa del Neptunas e la Reyer Venezia, uno scontro diretto tra due squadre sul margine della zona playoff. Ecco come è andata.

Inizio difficilissimo per Venezia, che nei primi 90” del match subisce un parziale di 7-0 che rischia fin da subito di minare le certezze degli ospiti. Tre liberi di Cole e una tripla di Valentine riportano, però, la Reyer subito in partita. Il primo quarto è, così, un tira e molla con percentuali molto alte da entrambi i lati del paquet (10/11 da 2 per i padroni di casa e 5/8 da 3 per Venezia), con Lomazs già in doppia cifra (13 punti) e Valentine vicino (9 punti) e si va al primo stop con il Neptunas che accelera nel finale e chiude avanti 35-29.

Prova a scappare via la squadra lituana a inizio secondo quarto, toccando il massimo vantaggio di +9, mentre faticano i veneti a restare in partita. Candi e un Valentine scatenato, però, riportano nuovamente Venezia sotto, anche se il Neptunas continua a guidare il match. Nella seconda metà del quarto, però, un parziale di 10-0 per la squadra di Spahija vale il primo vantaggio del match per gli ospiti. Così si chiude un primo tempo divertente, equilibrato e dalle percentuali altissime, con Venezia che va al riposo avanti 56-58, con 13 punti di Valentine (e 4 assist) per la Reyer e 13 per Lomazs e Tarolis per il Neptunas, con anche Wiltjer in doppia cifra a quota 10 punti.

Non calano le percentuali a inizio ripresa, con gli attacchi che la fanno da protagonisti in questa partita e non si spezza l’equilibrio, con le due squadre che rispondono colpo su colpo ai tentativi avversari di allungare. Se i lituani continuano a viaggiare oltre l’80% da due punti e ai liberi, Venezia risponde con percentuali ben oltre il 50% sia dal campo sia ai liberi, con Wiltjer che è salito in cattedra e solo nel terzo quarto ha segnato 11 punti, mentre dall’altra parte è tornato protagonista Lomazs. Terzo quarto che, così, si chiude sull’87-89 e tutto da decidere negli ultimi 10 minuti.

Parte forte Venezia nell’ultimo parziale, con i lituani molto fallosi, mentre i veneti con la tripla di Cole trova il +6. Un’ottima giocata di Nikolic vale poco dopo il +9 e Reyer che prova a dare lo strappo decisivo. Per il Neptunas crollano le percentuali al tiro, mentre aumentano i falli – arriva anche un tecnico al coach lituano – e scappa via Venezia in doppia cifra a 7’ dalla sirena, scavallando quota 100 punti. Ora gestisce la squadra di Spahija, con cinque punti consecutivi di Wiltjer che spengono le speranze dei lituani a 4’ dalla fine. Non può nulla la squadra di casa e, così, alla fine la Reyer Venezia batte il Neptunas per 103-118 ed entra in zona playoff. Top scorer del match Wiltjer con 28 punti, decisivo nel secondo tempo per lanciare Venezia, mentre non bastano al Neptunas Klaipėda i 28 punti di Lomazs. In doppia cifra per la Reyer anche Horton (16), Nikolic (14), Wheatle (14), Valentine (13), Candi (12) e Cole (11).