A che ora gli sport invernali oggi: programma 17 gennaio, tv, streaming

Oggi sabato 17 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la discesa libera femminile a Tarvisio e la discesa libera maschile a Wengen, la Coppa del Mondo di biathlon offre la sprint maschile a Ruhpolding, la Coppa del Mondo di sci di fondo torna in scena con le sprint in tecnica libera a Oberhof.

Proseguono gli Europei di pattinaggio artistico a Sheffield (spazio al free program maschile e alla free dance) e gli Europei di short track in quel di Tilburg, mentre la Coppa del Mondo di snowboard sarà protagonista con lo snowboardcross a Dongebiya e il PGS a Bansko. Completano il quadro la combinata nordica, il salto con gli sci, il bob e lo slittino.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 17 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 17 gennaio

06.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Dongebiya, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

07.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS137 maschile a Sapporo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

08.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS140 femminile a Zhangjakou (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Oberhof, HS100 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

09.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Oberhof, HS100 (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

10.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

10.45 SCI ALPINO – Discesa libera femminile a Tarvisio (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

11.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact femminile a Oberhof, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

12.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Bansko, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, Discovery+)

12.20 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Wengen (diretta tv su Rai 2 fino alle ore 13.00 e a seguire su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Individual Compact maschile a Oberhof, 7,5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile a Laax (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

13.35 SHORT TRACK – Europei a Tilburg, seconda giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.15 alle 14.55; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 3, Discovery+, canale YouTube di ISU)

13.35 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Oberhof, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

13.46 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free program maschile a Sheffield (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.55; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 15.50; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.55)

14.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile ad Altenberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

14.00 SLITTINO ALPINO (Coppa del Mondo) – Doppio a Nova Ponente (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint maschile a Ruhpolding (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.10 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

16.05 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Oberhof, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

16.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

19.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Laax (diretta streaming su Discovery+)

19.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Free dance a Sheffield (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 20.15; diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 20.15)