We Run Rome 2025, il percorso ed il programma della corsa di fine anno sulle strade romane

Tutto pronto per la We Run Rome 2025, tradizionale corsa su strada di San Silvestro che raggiunge quest’anno la sua 14ma edizione. L’evento, in programma mercoledì 31 dicembre, prevede una gara competitiva di 10 chilometri (che si svolge sotto l’egida della FIDAL ed è inserita nel calendario nazionale) e due prove non competitive sulle distanze di 10 e 5 km.

Il percorso è particolarmente suggestivo e si snoda tra alcuni dei luoghi più iconici di Roma come il Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, il Teatro di Marcello, piazza di Spagna, via del Babuino, piazza del Popolo, via del Tritone, Villa Borghese, via Veneto, piazza Barberini, i Fori Imperiali e il Colosseo. La corsa competitiva partirà alle ore 14.00 in Via delle Terme di Caracalla, che farà da cornice anche all’arrivo degli atleti.

Nello specifico i runners seguiranno questo percorso tra le strade della Capitale: Viale delle Terme di Caracalla, Piazza di Porta Capena, Via dei Cerchi, Via Luigi Petroselli, Via del Teatro Marcello, Piazza Venezia, Via del Corso, Via del Tritone, Via dei due Macelli, Piazza di Spagna, Via del Babuino, Piazza del Popolo, Via Gabriele D’Annunzio, Via Adamo Mickievicz, Viale dell’Obelisco, Viale delle Magnolie, Piazzale delle Canestre, Viale S. Paolo del Brasile, Via Vittorio Veneto, Piazza Barberini, Via del Tritone, Traforo Umberto I°, Via Milano, Via Nazionale, Via dei Serpenti, Via Cavour, Largo Corrado Ricci, Via dei Fori Imperiali, Piazza del Colosseo, Via Celio Vibenna, Via di S. Gregorio, Piazza di Porta Capena, Viale delle Terme di Caracalla.