La vittoria della Pro Recco nel Classico della scorsa settimana ha chiuso il girone di andata del campionato di serie A uno maschile con il primato solitario della formazione ligure davanti all’AN Brescia. Il campionato si ferma ora per la lunga pausa che concederà spazio agli Europei di Belgrado. È tempo di tirare le somme di quanto il torneo ha saputo regalare nella prima parte di stagione regolare: l’immagine è quella di una competizione che, prime tre a parte, sia contraddistinta da un equilibrio assoluto. Luca Marziali, centroboa della Pallanuoto Trieste, analizza la prima parte di torneo soffermandosi sulla lotta al vertice tra i detentori del titolo e la truppa allenata da Sandro Bovo, sulla corsa per la quarta posizione e sulla lotta salvezza. La serie A2 maschile torna in vasca per disputare l’ultimo turno prima della sosta per le festività: le partite di cartello sono Reale Mutua Torino 81-AGN Energia Bogliasco 1951 e GLS Napoli Lions-Ischia Marine Club.