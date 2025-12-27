Sport in tvTennisUS Open
US Open 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming
Dal 30 agosto al 13 settembre i riflettori del mondo tennistico saranno puntati su Flushing Meadows per lo US Open 2026, quarto e ultimo Slam della stagione. A New York si giocherà il secondo Major sul cemento dell’anno dopo l’appuntamento inaugurale di Melbourne e gli eventi successivi in programma sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Londra.
Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka si presenteranno ai nastri di partenza della 146ma edizione dello US Open da campioni in carica, con l’obiettivo di firmare rispettivamente il bis ed una sensazionale tripletta. Lo spagnolo proverà a bissare il successo ottenuto nel 2025 battendo in finale Jannik Sinner, mentre le bielorussa è reduce da due vittorie consecutive a New York.
L’Open degli Stati Uniti d’America verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis (in chiaro) e sui canali Sky Sport, mentre la copertura streaming dell’evento sarà affidata a supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.
CALENDARIO US OPEN 2026
30 agosto-1 settembre Primo turno maschile e femminile
2-3 settembre Secondo turno maschile e femminile
4-5 settembre Terzo turno maschile e femminile
6-7 settembre Quarto turno maschile e femminile
8-9 settembre Quarti di finale maschile e femminile
10 settembre Semifinali femminili
11 settembre Semifinali maschili
12 settembre Finale femminile
13 settembre Finale maschile
PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport.
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.