Margherita Castellani è una giovane velocista dell'atletica italiana, specialista dei 200 metri, che affronta il proprio percorso sportivo con maturità e consapevolezza. Nell'intervista racconta come vive la preparazione alla gara, l'importanza di trovare il giusto equilibrio tra concentrazione e serenità e il lavoro quotidiano necessario per crescere stagione dopo stagione. Margherita parla dei suoi obiettivi per il futuro prossimo: migliorare i propri tempi e conquistare la partecipazione ai Mondiali Under 20 in America, senza perdere di vista l'organizzazione degli impegni e la crescita personale. Un racconto che restituisce l'immagine di un talento in costruzione, attento ai dettagli e al proprio percorso. Ritroveremo Margherita Castellani nella stagione outdoor, con lo sguardo rivolto ai principali appuntamenti giovanili internazionali. Nel video scoprirai: Il percorso di Margherita Castellani nei 200 metri Come affronta la preparazione e il momento pre-gara Gli obiettivi stagionali tra crescita personale e risultati Il sogno dei Mondiali Under 20 in America L'importanza dell'organizzazione e dell'equilibrio nella vita di un'atleta