Su che canale vedere in tv Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi: orario, programma, streaming

E’ il ‘Clasico’ del basket italiano: stiamo parlando di Olimpia Milano-Virtus Bologna! Oggi domenica 14 dicembre alle ore 20:00 va in scena al Forum di Assago il primo incrocio tra le due corazzate, valevole per l’undicesima giornata della Serie A 2025-2026.

I meneghini si trovano attualmente in sesta posizione con 12 punti all’attivo frutto di sei vittorie e quattro sconfitte, con l’EA7 Emporio Armani che ha rialzato prontamente la testa una settimana fa battendo Trento dopo due sconfitte consecutive. Zach LeDay e Armoni Brooks proveranno a trascinare ancora i compagni, con Josh Nebo e Leandro Bolmaro a dare man forte.

La Virtus Bologna invece guida la graduatoria insieme alla Germani Brescia, con i campioni d’Italia in carica che hanno un bilancio di 9-1 in questa Serie A. Fari puntati su Carsen Edwards e Luca Vildoza, con Saliou Niang e Alessandro Pajola che si faranno sicuramente sentire.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:00. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming affidata a LBA TV, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale per aggiornarvi costantemente su questo derby d’Italia di basket!

CALENDARIO SERIE A BASKET 2025-2026 OGGI

Domenica 14 dicembre

Ore 20:00 EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Olidata Bologna – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

