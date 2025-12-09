Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 9 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 9 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma lo sci alpino con la Nor-Am Cup, lo sci freestyle con le qualificazioni dello skicross, il basket con l’Eurocup, il calcio con la Champions League, il volley femminile con il Mondiale per Club, e tanto altro ancora.
Lo sci alpino sarà protagonista con il circuito della Nor-Am Cup: a Copper Mountain (USA) è in programma un gigante femminile che vedrà al cancelletto di partenza della prima manche anche cinque italiane, ovvero Francesca Fanti, Anna Trocker, Cecilia Pizzinato, Margherita Sala e Giada D’Antonio.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 9 dicembre
11.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross femminile – Nessuna copertura tv / streaming
12.10 Sci freestyle, Coppa del Mondo Val Thorens: qualificazioni skicross maschile – Nessuna copertura tv / streaming
16.30 Calcio, Champions League: Kairat-Olympiacos – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
16.45 Sci alpino, Nor-Am Cup Copper Mountain: gigante femminile – Nessuna copertura tv / streaming
17.15 Pallamano femminile, Mondiali: quarti di finale: Germania-Brasile – PallamanoTV
17.30 Volley femminile, Mondiale per club: Conegliano-Orlando Valkyries – DAZN, VBTV
18.45 Calcio femminile, Champions League: Sankt Pölten-Juventus – Disney+
18.45 Calcio, Champions League: Bayern-Sporting – Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW, differita 21.30 Cielo, cielotv.it
19.30 Basket, Eurocup: JL Bourg-Trento – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
20.00 Pallanuoto, Serie A1: Brescia-Trieste – YouTube FIN Waterpolo Channel
20.30 Volley, Champions League: Civitanova-Montpellier – DAZN, eurovolley.tv
20.30 Pallamano femminile, Mondiali: quarti di finale: Norvegia-Montenegro – PallamanoTV
21.00 Volley femminile, Mondiale per club: Scandicci-Zhetsyu – DAZN, VBTV
21.00 Calcio, Champions League: Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Inter-Liverpool – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Atalanta-Chelsea – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Barcellona-Eintracht Francoforte – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Tottenham-Slavia Praga – Sky Sport 255, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: PSG-Atletico Madrid – Sky Sport 256, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Union SG-Marsiglia – Sky Sport 257, Sky Go, NOW
21.00 Calcio, Champions League: Monaco-Galatasaray – Sky Sport 258, Sky Go, NOW
