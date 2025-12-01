Sport in tv oggi (lunedì 1 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 1° dicembre, il nuovo mese comincia con una giornata di sport non particolarmente ricca dopo i tanti eventi andati in scena nell’ultimo weekend e le varie competizioni in programma nel prosieguo della settimana. Per quanto riguarda il ciclismo su strada è prevista a Roma la presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2026 sia al maschile che al femminile.

Durante la cerimonia verrà ufficializzato il percorso della prossima Corsa Rosa, che dovrebbe partire dalla Bulgaria. Vanno avanti nel frattempo i Mondiali di calcio a 5 femminile con Argentina-Colombia e Spagna-Marocco, i primi due quarti di finale del tabellone a eliminazione diretta in attesa di rivedere in campo l’Italia domani contro il Portogallo.

Il menù odierno propone anche le qualificazioni ai Mondiali di basket ed il posticipo della Serie A di calcio tra Bologna e Cremonese. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 1 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 1 dicembre

2.20 Football americano, NFL: Denver Broncos-Washington Commanders – Diretta streaming su DAZN

11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Argentina-Colombia (quarto di finale) – Diretta streaming su FIFA+

13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Spagna-Marocco (quarto di finale) – Diretta streaming su FIFA+

15.30 Ciclismo, Giro d’Italia: presentazione ufficiale – Diretta streaming sul canale Youtube del Giro d’Italia e su discovery+

17.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Finlandia-Francia – Diretta streaming su DAZN

18.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Cipro-Germania – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Estonia-Cechia – Diretta streaming su DAZN

19.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Svezia-Slovenia – Diretta streaming su DAZN

19.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Polonia – Diretta streaming su DAZN

20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Israele-Croazia – Diretta streaming su DAZN

20.20 Basket, Qualificazioni Mondiali: Austria-Lettonia – Diretta streaming su DAZN

20.30 Basket, Qualificazioni Mondiali: Belgio-Ungheria – Diretta streaming su DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Bologna-Cremonese – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Rayo Vallecano-Valencia – Diretta streaming su DAZN