Sport in tv
Sport in tv oggi (domenica 21 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, domenica 21 dicembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali, il volley con le finali del Mondiale per club, il ciclocross con Coppa del Mondo di Koksijde, il tennis con la finale delle Next Gen ATP Finals, e tanto altro ancora.
Saranno le prime due teste di serie a sfidarsi nell’ultimo atto delle Next Gen ATP Finals 2025 di tennis: a Gedda, in Arabia Saudita, lo statunitense Learner Tien (numero 1 del seeding) affronterà il belga Alexander Blockx (numero 2 del torneo).
Nell’ultimo atto del Mondiale per club 2025 di volley maschile Perugia affronterà i nipponici dell’Osaka Bluteon: gli umbri hanno già battuto i giapponesi per 3-2 nella seconda giornata della prima fase a gironi della manifestazione ed ora le due squadre saranno nuovamente l’una contro l’altra per giocarsi il titolo.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Domenica 21 dicembre
7.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Secret Garden: aerials a squadre – discovery+
9.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
9.30 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo femminile – Nessuna copertura tv / streaming
9.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming
10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 1a manche gigante maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
10.00 Slittino alpino, Coppa del Mondo Obdach: singolo maschile – Nessuna copertura tv / streaming
10.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 femminile – Nessuna copertura tv / streaming
10.30 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4×6 km femminile – Nessuna copertura tv / streaming
10.35 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne junior – Nessuna copertura tv / streaming
11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Val d’Isère: superG femminile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 femminile – discovery+
12.00 Sci freestyle, Coppa del Mondo Innichen: skicross maschile e femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini under 23 – Nessuna copertura tv / streaming
12.00 Basket, Serie A: Sassari-Trapani – LBA TV
12.15 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 12.5 km mass start femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
12.30 Calcio, Serie A: Cagliari-Pisa – DAZN, DAZN 1
13.00 Bob, Coppa del Mondo Sigulda: bob a 2 maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton
13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Alta Badia: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+
14.00 Biathlon, IBU Junior Cup Val Martello: staffetta 4x.7.5 km maschile – Nessuna copertura tv / streaming
14.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: qualificazioni LH HS140 maschile – discovery+
14.45 Biathlon, Coppa del Mondo Annecy-Le Grand Bornand: 15 km mass start maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
15.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Sassari – flima.tv
15.00 Calcio, Serie A: Sassuolo-Torino – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, discovery+
16.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Engelberg: LH HS140 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
16.00 Basket, Serie A: Venezia-Napoli- LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Serie A: Udine-Treviso – LBA TV
17.00 Volley, Superlega: Cuneo-Civitanova – DAZN, VBTV
18.00 Volley, Superlega: Grottazzolina-Milano – VBTV
18.00 Volley, Superlega: Padova-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
18.00 Basket, Serie A: Cremona-Tortona – LBA TV
18.00 Tennis, Next Gen ATP Finals: finale, Tien-Blockx – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW
18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Brixia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Battipaglia-Venezia – flima.tv
18.00 Basket femminile, Serie A1: Derthona-Sesto San Giovanni – flima.tv
18.00 Calcio, Serie A: Fiorentina-Udinese – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
19.00 Volley, Mondiale per club: finale 3° posto, Zawiercie-Volei Renata – VBTV, DAZN
19.00 Volley, Superlega: Modena -Cisterna – DAZN, VBTV
19.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Trento – LBA TV
20.00 Basket, Serie A: Varese-Trieste – LBA TV
20.00 Calcio a 5, amichevole: Italia-Finlandia – Vivo Azzurro TV
20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Atalanta – DAZN, DAZN 1
22.30 Volley, Mondiale per club: finale, Perugia-Osaka Bluteon – VBTV, DAZN
LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE IN ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30
LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS A SAN CANDIDO DALLE 12.00
LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 12.15
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO FEMMINILE DI CICLOCROSS DALLE 13.40
LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.45
LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE DI CICLOCROSS DALLE 15.10
LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-OSAKA DI VOLLEY DALLE 22.30