Quando le prossime gare di sci alpino? Ancora uno slalom in Alta Badia, poi Semmering e Livigno al posto di Bormio

Il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 prosegue in maniera fitta fino alla conclusione dell’anno. Anzi, vivremo ancora una tappa prima del Natale. Domani, infatti, il comparto maschile sarà ancora impegnato sulle nevi dell’Alta Badia dove, dopo il gigante di oggi, si tornerà in azione tra i pali stretti per lo slalom. La prima manche andrà in scena alle ore 10.00, la seconda e decisiva scatterà invece alle ore 13.30.

Dopodiché sarà “rompete le righe” per tutti verso il Natale. Ma, come tradizione, nemmeno il tempo di smaltire il panettone che si ripartirà di gran carriera. Le donne, infatti, avranno due impegni prima del Capodanno. Si gareggerà in quel di Semmering (Austria) per due prove tecniche. Sabato 27 dicembre si inizierà con il gigante (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.00), quindi domenica 28 dicembre sarà la volta della gara tra i rapid gates. La prima manche si disputerà alle ore 14.15, mentre la seconda sotto la luce dei riflettori prenderà il via alle ore 17.45.

Prima dell’arrivo del 2026 torneranno in gara anche gli uomini. Solitamente in questa parte del calendario si gareggia sulla “Stelvio” a Bormio, ma la pista valtellinese si sta preparando per i Giochi Olimpici di Milano Cortina per cui lascerà spazio a Livigno dove, sabato 27 dicembre alle ore 11.30, andrà in scena il superG.

Come seguire gli eventi in tv? La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 è trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai2 o RaiSportHD in base alla programmazione) quindi in streaming si può seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Lunedì 22 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom maschile Alta Badia

Ore 13.30 seconda manche slalom maschile Alta Badia

Sabato 27 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Semmering

Ore 11.30 superG maschile Livigno

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Semmering

Domenica 28 dicembre

Ore 14.15 prima manche slalom femminile Semmering

Ore 17.45 seconda manche slalom femminile Semmering