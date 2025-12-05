Paris: “Ho fatto fatica nella prima parte. Il quarto posto è un buon risultato”

Il tormentato fine settimana di Beaver Creek regala una serata decisamente complicata. Gli organizzatori rinviano di mezz’ora, rispetto all’orario originariamente previsto, l’inizio del SuperG a causa delle avverse condizioni metereologiche e devono interromperlo diverse volte rendendo molto complicato il corretto svolgimento della gara.

L’austriaco Vincent Kriechmayr, sceso con il pettorale numero 6, domina la scena e si aggiudica il successo con il tempo di 1:06.77. Alle sue spalle l’unico ad accusare un ritardo inferiore al secondo è il norvegese Fredrik Moeller, secondo con un ritardo di +0.56 dal vincitore. Completa la festa austriaca il gradino più basso del podio conquistato da Raphael Haaser, terzo a +1.03 dal vincitore.

Dominik Paris, il migliore degli italiani, conclude la sua prova in quarta posizione con il crono di 1:07.92 e un distacco di +1.15 dal vincitore. L’azzurro può recriminare per il ritardo accumulato in partenza perché, se si escludono gli ottantotto centesimi accusati nel primo settore, gareggia praticamente alla pari con il vincitore accusando solo 27 centesimi nel resto della gara.

Al termine della sua prova Paris si esprime così ai microfoni di RaiSport: “Ho fatto fatica nella prima parte, credo che il quarto posto sia un risultato buono su una pista tecnica dove fatico. Riesco ad entrare in gara, a spingere, poi l’errore ci può stare, se non ne commetti non puoi migliorare. Due discese in Val Gardena non sono l’ideale per me, vediamo però perché anche su quella pista sono migliorato“.