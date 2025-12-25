LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a Natale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno, buon Natale e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di uno dei cinque match in programma nel Christmas day di NBA. In campo alle 20.30 ore italiane Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs, con due tra le stelle più attese ad affrontarsi sotto i riflettori del Paycom Center di Oklahoma. Incontro attesissimo tra le due migliori franchigie della western conference.

A pochi giorni dalla vittoria per 130-110 gli Spurs affrontano nuovamente i campioni in carica e team con il miglior record NBA in regoular season. Ancora una volta coach Mitch Johnson dovrà centellinare le energie di Victor Wembanyama, ma potrà far leva sul contributo di Stephon Castle e Keldon Johnson, tra i migliori dell’ultima sfida entrando dalla panchina. Necessario dosare le forze del proprio roster a causa del tour de force natalizio.

Per i Thunder occhi puntati su Shai Gligeous-Alexander, autore di ben 33 punti nel recente confronto diretto. Coach Mark Daigneault continua a fare i conti con gli infortuni di Ousmane Dieng, Ajai Mitchell, Jaylin Williams e Nikola Topic, con le rotazioni che saranno per forza di cose limitate. Per i detentori dell’anello il periodo è dunque ostico, ma nonostante l’infermeria Oklahoma ha dimostrato di poter fare gruppo andando oltre le difficoltà.

La sfida tra Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs inizierà alle 20.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!