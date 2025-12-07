LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: ultimo atto che vale il Mondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Yas Marina calerà il sipario sulla stagione della massima categoria dell’automobilismo e conosceremo il nome del campione del mondo di questo campionato. Un’annata che, a un certo punto, sembrava già segnata e invece le cose sono andate diversamente relativamente alla classifica dei piloti.

Max Verstappen ha questo merito. Grazie a una seconda parte di grandissimo livello, il racing driver olandese della Red Bull è riuscito a infilare una serie di vittorie che hanno riaperto i giochi per l’iride, approfittando anche degli errori della McLaren, non in grado di sfruttare il vantaggio tecnico dettato dal disporre indubbiamente della miglior macchina.

Le qualifiche di ieri hanno sorriso a Max, che si è esaltato nella Q3, andandosi a prendere una pole-postion a precedere le due vetture di Woking del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri. Norris, dal canto suo, potrebbe sfruttare il vantaggio in classifica e, a prescindere da quello che farà Verstappen, gli basterà arrivare sul podio per laurearsi campione del mondo.

In casa Ferrari non si vede l’ora di chiudere un Mondiale molto deludente. Charles Leclerc, nella giornata di ieri, è stato costretto ai numeri per portare in terza fila la sua SF-25. Tante correzioni nella guida per il monegasco e gara che per questo si preannuncia complicata. Lo sarà ancor di più per l’altro alfiere del Cavallino Rampante, Lewis Hamilton, nuovamente eliminato in Q1 e costretto a partire nelle retrovie.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo vedere della gara di Yas Marina è previsto alle ore 14.00 italiane. Si prospettano 58 giri particolarmente tesi. Buon divertimento!