Per il nuovo appuntamento del giovedì con Sprint Zone, il protagonista è un volto di primo piano dell’atletica italiana: Virginia Troiani. La 29enne lombarda, specialista dei 400 metri, arriva in trasmissione reduce da una stagione semplicemente straordinaria, la migliore della sua carriera. Nel 2024 ha firmato un eccellente personal best di 51”06 a Ginevra, confermandosi tra le quattrocentiste italiane più competitive. La Troiani è stata inoltre parte delle spedizioni azzurre nelle staffette, partecipando sia alle World Relays in Cina sia ai Mondiali in Giappone, contribuendo alla crescita del movimento italiano nel giro di pista. Nonostante questa costante ascesa, permane un dato sorprendente: nessun Gruppo Sportivo Militare l’ha ancora arruolata, un caso quasi unico nel panorama dell’atletica nazionale. Una mancanza che però non ne scalfisce la determinazione: Virginia continua a lavorare con ancora più motivazione, mirando nel 2025 a nuovi progressi cronometrici e internazionali. A condurre l’intervista è Ferdinando Savarese, che accompagnerà gli spettatori alla scoperta della storia, dei progetti e delle ambizioni di un’atleta sempre più decisiva per la 4×400 italiana. #VirginiaTroiani #SprintZone #AtleticaLeggera #400Metri #4×400 #StaffetteAzzurre #WorldRelays #MondialiAtletica #FerdinandoSavarese #AtleticaItalia #RunningItaly #TrackAndField #Velocità #Azzurri #SportItalia #Athletics