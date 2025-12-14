Judo, assegnati tutti i titoli ai Campionati Italiani 2025. Capanni Dias torna a brillare

Il PalaPellicone di Ostia ha ospitato questo weekend i Campionati Italiani Assoluti di judo 2025, ultimo torneo della stagione che ha inaugurato il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. Come di consueto tutti i big della Nazionale hanno rinunciato alla rassegna tricolore, in attesa di rimettersi in gioco nei primi tornei del World Tour 2026 o magari direttamente agli Europei di metà aprile.

Grande occasione dunque per le seconde linee e per alcuni giovani emergenti nel tentativo di mettersi in mostra e provare a scalare le gerarchie nazionali delle rispettive categorie di peso. La manifestazione ha avuto un discreto successo a livello numerico, con 237 atleti che hanno partecipato agli Assoluti con l’obiettivo di conquistare il titolo italiano.

In campo femminile sono salite sul gradino più alto del podio la veterana Francesca Milani nei -48 kg, la vice-campionessa europea juniores Ilaria Finestrone nei -52 kg, la rientrante Thauany David Capanni Dias nei -57 kg, Leila Ciano nei -63 kg, Caterina Mazzotti nei -70 kg, Betty Vuk nei -78 kg ed Eleonora Ghetti tra i pesi massimi.

Nel settore maschile si sono laureati Campioni d’Italia i seguenti judoka: Mario Tinelli nei -60 kg, Alessio De Luca nei -66 kg, Federico Bosis nei -73 kg, Bright Maddaloni Nosa nei -81 kg, Cristiano Mincinesi nei -90 kg, Henry Owusu nei -100 kg e Daniel Kwadjo Anani nei +100 kg