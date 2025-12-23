Salotto Bianco è tornato nella mecca italiana dello sci nordico alla vigilia dell’anniversario del grande “Giro” sugli sci stretti. È stata l’occasione anche per ammirare i nuovi trampolini di Predazzo per la prima volta innevati. Non mancheranno ospiti molto graditi come Tommaso Giacomel e Maria Gismondi. Conducono Dario Puppo e Massimiliano Ambesi.

la puntata è stata registrata nella giornata lunedì 22 dicembre.