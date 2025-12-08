In questa intervista incontriamo Paolo Cozzi, ex centrale della nazionale italiana e oggi commentatore e voce autorevole del volley. Dall’argento olimpico di Atene 2004 ai campi di Serie A, fino al suo ruolo dietro il microfono: un percorso di passione, dedizione e voglia di raccontare lo sport come si vive. Parleremo di: gli anni da giocatore e i momenti che lo hanno formato cosa significa essere un centrale “di esperienza” nel volley moderno il passaggio al giornalismo sportivo e l’impegno per trasmettere il volley ai nuovi appassionati le sfide del volley italiano oggi: giovani, formazione, media e comunicazione