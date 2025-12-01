Dalla strada alla pista, dalle prime vittorie da ragazzino fino alle tre medaglie olimpiche conquistate in tre edizioni consecutive: oro a Rio 2016, bronzo a Tokyo 2020, argento a Parigi 2024. E poi… il cerchio che si chiude nel modo più epico possibile: l’oro mondiale 2025 nell’Eliminazione, nell’ultima gara della sua carriera. In questa intervista esclusiva Elia Viviani si racconta come non l’avete mai sentito. Un viaggio dentro la mente e il cuore di un campione polivalente capace di vincere su ogni terreno: Le emozioni delle medaglie olimpiche e il peso di rappresentare l’Italia nel mondo ‍♂️ Il dualismo strada–pista e come è riuscito a dominare entrambe L’ultimo giro dell’ultima gara: cosa ha sentito davvero prima dell’oro mondiale La rivoluzione dei diritti TV nel ciclismo e se esiste un “effetto Sinner” anche per le due ruote Perché ha deciso di ritirarsi proprio ora — e a chi l’ha detto per primo L’eredità che vorrebbe lasciare ai giovani ciclisti italiani Una conversazione intensa, emozionante, ricca di spunti tecnici e momenti di verità. #EliaViviani #Ciclismo #Olimpiadi #TrackCycling #RoadCycling #Mondiali2025 #CiclismoItaliano #Intervista #SportItalia ‍♂️✨ conduce Alice Liverani