Sprint Zone torna con una nuova puntata imperdibile!

Per l’appuntamento del giovedì, i riflettori si accendono su Elena Carraro, una delle protagoniste emergenti dell’atletica italiana ‍♀️

La 25enne ostacolista bresciana arriva a Sprint Zone dopo la stagione più importante della sua carriera, un’annata che ha segnato un vero punto di svolta. Il momento più alto è arrivato ai Campionati del Mondo di Tokyo, dove Elena ha centrato la sua prima semifinale iridata nei 100 ostacoli, fermando il cronometro su uno splendido 12”79, nuovo primato personale ⏱️✨

Un risultato che non nasce per caso. La crescita di Carraro è passata da una scelta coraggiosa e determinante: affidarsi alla guida tecnica di Ezio Madonia, ex velocista azzurro degli anni ’80 e ’90. Il trasferimento in Liguria, ad Albenga, ha rappresentato l’inizio di una nuova fase della sua carriera, fondata su lavoro quotidiano, cura dei dettagli e un deciso salto di qualità nella velocità pura e nella gestione della gara

Guardando al futuro, il 2026 sarà un anno chiave. L’obiettivo è continuare a migliorare, con un’attenzione particolare alla fase iniziale della corsa e allo sviluppo della velocità di base, elementi fondamentali per competere stabilmente ai massimi livelli. Nel mirino c’è soprattutto un grande appuntamento: gli Europei di Birmingham, in programma ad agosto, dove Elena punta a presentarsi da protagonista

A guidare la puntata sarà Ferdinando Savarese, pronto ad accompagnarci in un racconto fatto di sacrifici, scelte decisive, emozioni mondiali e nuovi sogni da inseguire. Un’intervista autentica e ricca di spunti, per conoscere più da vicino una delle atlete simbolo del nuovo corso dell’atletica femminile italiana.

Non perdere Sprint Zone e scopri il percorso, le ambizioni e la determinazione di Elena Carraro!

