Tra memoria e attualità, tra grandi campioni e nuove prospettive: la nuova puntata di Bike Today accompagna gli appassionati di ciclismo in un viaggio affascinante attraverso la storia e il presente delle due ruote.

️ Ospite d’eccezione è Beppe Conti, giornalista, scrittore e una delle firme più autorevoli del ciclismo italiano. Ai microfoni di Gian Luca Giardini, Conti racconta la genesi e i contenuti della sua nuova opera dedicata a Jacques Anquetil, il leggendario “Sultano”, primo dominatore moderno del Tour de France e figura chiave nella storia del ciclismo mondiale.

Spazio anche al libro sul Tour de France, premiato dal CONI, e a una riflessione a tutto campo sulla stagione appena conclusa e su quella che verrà, con uno sguardo lucido e competente sul ciclismo italiano e internazionale, tra nuovi protagonisti, grandi ritorni e prospettive future.

Un’intervista intensa, ricca di spunti, aneddoti e analisi, che intreccia passione, cultura sportiva e visione storica, ideale per chi ama il ciclismo non solo come competizione, ma come racconto epico.

Non perdere la nuova puntata di Bike Today: iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per restare aggiornato su tutte le nostre interviste e approfondimenti!

#BikeToday #Ciclismo #BeppeConti #JacquesAnquetil #IlSultano

#TourDeFrance #CiclismoItaliano #CiclismoMondiale #StoriaDelCiclismo

#GiroDItalia #CyclingLife #OA Sport #PassioneCiclismo ‍♀️