Comanche nega il tris a LawConnect e vince la Sydney-Hobart 2025 in tempo reale

Master Lock Comanche rispetta il pronostico della vigilia e conquista il successo in tempo reale nella Sydney-Hobart 2025, ottantesima edizione di una delle regate d’altura oceanica più importanti e pericolose al mondo cominciata come da tradizione il 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia.

Comanche ha avuto la meglio nell’appassionante sfida per la vittoria con LawConnect e SHK Scallywag, che aveva visto addirittura i tre 100 piedi separati da un solo miglio alla mezzanotte italiana lungo la costa della Tasmania. I velisti capitanati da Matt Allen e James Mayo hanno piazzato l’affondo decisivo con un bordeggio finale impeccabile, seminando i rivali lungo il fiume Derwent e tagliando il traguardo dopo 2 giorni, 5 ore, 3 minuti e 36 secondi.

Si tratta della quinta affermazione nella Line Honours per Comanche, che ha trionfato con un tempo lontanissimo dal suo record firmato nel 2017 (1 giorno, 9 ore e 15 minuti) al termina di una regata condotta quasi tutta di bolina. Sfuma dunque la tripletta per LawConnect, che deve accontentarsi della piazza d’onore con un distacco di 47 minuti dal successo dopo aver primeggiato nel 2023 e nel 2024. Podio completato in terza posizione da SHK Scallywag a 70 minuti dai vincitori.

Le 628 miglia della Bluewater Classic hanno messo a dura prova gli equipaggi, costretti ad affrontare condizioni molto impegnative soprattutto per il mare corto e ripido. Sui 128 partenti sono stati ben 34 fino a questo momento i ritiri, tra cui l’ambizioso maxi Wild Thing, mentre per capire chi conquisterà la Tattersall Cup (trofeo per il miglior scafo in tempo compensato) bisognerà attendere a lungo.