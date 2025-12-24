Altri video
Non è solo uno Scudetto.
È il racconto di un sogno coltivato per 25 anni, di un club che ha creduto nei giovani, nel lavoro quotidiano e nel senso di appartenenza.
Da Massa Lombarda al tetto d’Italia: il Circolo Tennis Massa Lombarda è Campione d’Italia 2025.
Una serata di festa, memoria ed emozioni con giocatori, dirigenti, sponsor, istituzioni e una città intera che si riconosce in questa impresa storica.
Il Circolo Tennis Massa Lombarda entra dunque nella storia del tennis italiano conquistando per la prima volta lo Scudetto di Serie A1 maschile 2025.
Nel suggestivo scenario della Sala del Carmine di Massa Lombarda (RA), riviviamo una serata intensa fatta di emozioni, parole, ricordi e gratitudine. Un viaggio dentro un progetto sportivo costruito passo dopo passo in 25 anni, fondato su giovani talenti, identità, passione e spirito di squadra.
️ Le voci dei protagonisti:
Giorgio Errani, Presidente del CT Massa Lombarda
Michele Montalbini, Capitano
Jacopo Bilardo e Francesco Forti, simboli del vivaio
Fulvio Campomori, Consigliere
Stefano Sangiorgi, Sindaco di Massa Lombarda
Giancarlo Pagani (Oremplast), sponsor storico
Raimondo Ricci Bitti, Consigliere Nazionale FIT
Un titolo che va oltre il campo: è la vittoria di una comunità, di una città e di un’idea di sport che mette al centro i valori, i giovani e il senso di appartenenza.
Immagini di gara: Super Tennis
Guarda il video, condividi e celebra con noi una delle pagine più belle del tennis italiano.
