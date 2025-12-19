️ Nuovo appuntamento con Beach Zone, il format di OA Sport TV dedicato al mondo del beach volley italiano e internazionale. Protagonista di questa puntata è Andrea Zurini, una delle voci più autorevoli del panorama nazionale, capace di raccontare questo sport da una doppia prospettiva: prima atleta di alto livello, oggi allenatore e formatore.

Padovano di nascita ma romano d’adozione, Andrea Zurini ha vissuto il beach volley da dentro il campo, disputando numerose edizioni del Campionato Italiano e condividendo la sabbia con partner di assoluto valore, tra cui Paulao, di cui conserva un ricordo umano e sportivo speciale. Un percorso da giocatore che gli ha permesso di costruire solide basi tecniche e una profonda conoscenza del gioco.

Conclusa la carriera agonistica, Zurini ha scelto di dedicarsi all’insegnamento, diventando tecnico della WeBeach e di Beach Volley Zone, realtà di riferimento per la crescita e la diffusione del beach volley in Italia. Un lavoro costante, fatto di passione, competenza e risultati, che lo ha portato a formare atleti e ad accompagnare molti percorsi di sviluppo sportivo.

Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, Zurini si racconta senza filtri: dal suo percorso personale all’analisi del momento attuale del beach volley italiano, fino a uno sguardo lucido e approfondito sul panorama internazionale, tra nuove tendenze tecniche, evoluzione del gioco e prospettive future. Una chiacchierata ricca di contenuti, ideale per appassionati, addetti ai lavori e giovani atleti che vogliono capire dove sta andando il beach volley moderno.

Una puntata da non perdere, tra aneddoti, analisi tecnica e visione a lungo termine, per comprendere davvero il presente e il futuro di uno degli sport più spettacolari dell’estate.

Guarda ora Beach Zone su OA Sport TV

