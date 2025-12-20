Andy Roddick sulla rottura tra Alcaraz e Ferrero: “Il tempismo è strano”

Sono state diverse le reazioni alla notizia della rottura del rapporto tecnico tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero. La relazione che legava il n.1 del mondo al coach iberico e durava da circa 7 anni è arrivata alla conclusione e per i tempi non mancano le perplessità.

Si è in una fase della stagione molto particolare, dedicata alla preparazione del 2026. Un annuncio che ha stupito anche l’ex tennista americano Andy Roddick. L’ex n.1 ATP, nel corso del suo podcast ‘Served with Andy Roddick’, si è pronunciato in merito alla vicenda.

“Il tempismo è strano. Normalmente non si fa un cambiamento il 17 dicembre. Se non fosse stata una reazione a un evento o a una situazione attuale, allora ci si sarebbe fermati a novembre, dopo le ATP Finals, o addirittura prima, per mettere in piedi qualcosa di nuovo“, ha analizzato Roddick.

“Se fossi stato Juan Carlos Ferrero, se me ne fossi andato dopo ciò che era stato realizzato, non avrei detto ‘Avrei voluto poter continuare’. È una dichiarazione decisamente chiara e deliberata. Non voglio essere quello che cerca di creare storie dal nulla, ma se fossi stato al suo posto e non fossi stato molto contento, probabilmente avrei dichiarato qualcosa del genere“, ha concluso.