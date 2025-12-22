America’s Cup, nasce un’alleanza storica tra cinque team. Luna Rossa tra i fondatori, c’è anche Alinghi!

Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa, Tudor Team Alinghi e K-Challenge hanno ufficializzato la nascita di un’alleanza storica per il futuro dell’America’s Cup. I cinque team fondatori si uniscono in una nuova governance con l’obiettivo di garantire la stabilità ed una crescita a lungo termine della più antica competizione sportiva al mondo.

L’America’s Cup Partnership arriva pochi mesi dopo l’accordo sul Protocollo tra il Defender Emirates Team New Zealand ed il Challenger of Record Athena Racing che ha definito le regole di ingaggio per la 38ma edizione della Coppa America, in programma nel 2027 a Napoli. “Si tratta di preservare ciò che rende straordinaria l’America’s Cup, costruendo al contempo un modello sostenibile che avvantaggi tutti coloro che condividono la nostra passione per questa grande competizione. Stiamo assicurando all’America’s Cup di essere all’apice dell’innovazione e dello sport professionistico per decenni a venire“, ha dichiarato Grant Dalton, CEO di Emirates Team New Zealand.

Sir Ben Ainslie, Team Principal di Athena Racing, ha commentato così la nascita di questa nuova alleanza: “L’ACP garantirà che l’America’s Cup rimanga il campo di prova definitivo per i migliori velisti al mondo e per i progressi tecnologici. Ci permette di continuare a spingere i confini dell’architettura navale e della tecnologia velica, mantenendo la tradizione della Coppa come catalizzatore per l’innovazione, fornendo al contempo la stabilità necessaria per far crescere il nostro pubblico“.

Anche Luna Rossa ha risposto presente all’appello, come conferma il CEO Max Sirena: “La nascita dell’America’s Cup Partnership segna un momento storico per la competizione più antica dello sport internazionale. Luna Rossa ha scelto di unirsi a un progetto volto a garantire stabilità, sostenibilità e continuità per l’America’s Cup, rispettandone i valori e la capacità di innovare. Una scelta responsabile verso lo sport, i nostri tifosi e le future generazioni di velisti italiani“.

Ernesto Bertarelli, proprietario del Tudor Team Alinghi, ha detto: “Questa partnership è l’incarnazione di un impegno collettivo a sollevare ulteriormente la vela sulla scena sportiva globale, rimanendo fedele alle tradizioni, ai valori e allo spirito competitivo dell’America’s Cup. Lavorando insieme per creare una struttura più trasparente e collaborativa, assicuriamo che questa competizione iconica prosperi per le generazioni future. Siamo orgogliosi di far parte della sua fondazione, rinnovando e rafforzando al contempo la nostra partnership a lungo termine con Tudor”

Stephan Kandler, co-CEO di K-Challenge, ha spiegato: “La Francia è un paese storico per la vela e per l’America’s Cup. K-Challenge è coinvolto dal 2001 in varie sfide francesi, è stata quindi una missione essere coinvolti nel futuro dell’America’s Cup come uno dei membri fondatori della nuova Partnership, insieme a team leggendari come Emirates Team New Zealand, Athena Racing, Luna Rossa e Tudor Team Alinghi. La Partnership rafforzerà l’esposizione e l’immagine dell’America’s Cup. È un’opportunità fantastica per l’evento e i team di far crescere la competizione allo stesso livello di altre principali proprietà sportive“.

I punti cardine di questa nuova partnership includono l’impegno per un calendario di regate regolare e fisso con un’America’s Cup a cadenza biennale, oltre alla prosecuzione dei progetti Women’s e Youth America’s Cup. Nel comunicato viene indicato anche un programma legato alla sostenibilità economica, con “ricavi condivisi e nuove misure di controllo dei costi creeranno livelli di competizione più elevati e condizioni di gara più eque, garantendo al contempo che l’America’s Cup rimanga all’avanguardia nell’innovazione velica“.