Cosa si prova a vincere Europei, Mondiali e Olimpiadi nello spazio di due anni? In questa Puntata n.47 di Run2u ospitiamo una leggenda dello sport italiano: Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 metri a Los Angeles 1984, campione mondiale ed europeo. Cercheremo di analizzare Alberto Cova, il campione che ha scritto una delle pagine più grandi dell’atletica italiana proprio assieme a lui, Alberto Cova a distanza di 40 anni. Una storia di testa, gambe e cuore. Con Alberto Cova ripercorriamo: • il mitico triplete Europei–Mondiali–Olimpiadi • la tattica di gara e la celebre volata finale • i momenti più duri e le pressioni del successo • cosa significa rappresentare l’Italia ai massimi livelli • la vita dopo l’atletica e i valori che lo sport lascia per sempre Un episodio imperdibile per runner, appassionati di atletica, sportivi e amanti delle grandi storie. Run2 è il format che corre dentro lo sport, incontrando i suoi protagonisti. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta: qual è il ricordo più forte che hai di Alberto Cova? Seguici su: • Instagram: @tvrun2u • Facebook: tvRun2u Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Run2U dedicate al mondo della corsa, del mezzofondo e dell’atletica italiana! Run2u live è il format dedicato al mondo del running e dell’endurance, con interviste ai protagonisti dell’atletica italiana. Se il video ti piace metti Like, iscriviti al canale e attiva la campanella Il tuo supporto ci permette di portarti sempre nuove storie e nuovi campioni! #AlbertoCova #tvRun2u #AtleticaLeggera #Olimpiadi #10000metri #Mezzofondo #AtleticaItaliana #CampioneOlimpico #RunningItalia #StorieDiSport #LeggendeDelloSport #PodcastSportivo #IntervistaSportiva #MotivazioneSportiva